Wie viel Speicher hat das iPhone 13? Experten liegen über Kreuz

Das iPhone 13 könnte erstmals seit Jahren die maximale Kapazität des Speichers erneut anheben: Ein TB sind möglich. Ob es allerdings wirklich so weit kommt, ist unter den Experten aktuell umstritten.

Das iPhone ist seit Jahren mit den immer gleich bleibenden Speichergrößen erhältlich. Die obere Grenze liegt schon seit geraumer Zeit bei 512 GB – für die meisten genug, sollte man meinen, wer mehr braucht, könnte allerdings bald auch mehr erhalten. Die Analysten der Investmentbank Wedbush gehen davon aus, dass Apple dem Kunden ab diesem Jahr auch eine Speicherkonfiguration mit maximal einem TB beim Kauf des iPhone 13 zur Auswahl stellen wird.

Denkbar ist allerdings, dass es diese Speichergröße nicht für alle der vier erwarteten Modellvarianten geben wird. So könnte Apple etwa nur dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max die SSD mit einem TB Größe spendieren.

Widersprüchliche Einschätzungen zur Größe des Speichers im iPhone 13

Wedbush hatte bereits vor einiger zeit Prognosen vorgelegt, wonach Apple das iPhone 13 erstmals mit einem TB Speicher ausliefern werde. Allerdings widersprechen andere Beobachter dieser Annahme ebenso hartnäckig. Die Marktforscher von TrendForce hatten etwa wiederholt erklärt, auch in diesem Jahr werde der Speicher im neuen iPhone nach wie vor maximal 512 GB groß sein.

Wedbush ist auch in anderer Hinsicht überaus optimistisch mit Blick auf die Entwicklung von Apples Performance: So geht man dort davon aus, dass die Nachfrage nach dem iPhone 13 mindestens ebenso robust ausfallen werde, wie die nach dem iPhone 12 im vergangenen Jahr, wenn nicht noch ein bisschen stärker. Tatsächlich könne Apple vom iPhone 13 zwischen 90 und 100 Millionen Einheiten absetzen, was deutlich mehr wäre, als vor einem Jahr für den Marktstart des iPhone 12 prognostiziert worden war. Seiner Zeit war man initial von nicht mehr als 80 Millionen verkauften Geräten weltweit ausgegangen.

Somit würde also ein Wachstum der Absatzzahlen von rund 15% ins Haus stehen, allerdings ist die Bank hier nicht allein: Auch andere Beobachter trauen Apple mit dem neuen iPhone 13 derart gute Verkaufszahlen zu.

