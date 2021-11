Wie bei Facebook: WhatsApp bringt bald Reaktionen

WhatsApp treibt die Arbeit an seinen Reaktionen weiter voran: Diese werden wohl den Reaktionen bei Facebook und Instagram ähneln und sollen auch in Gruppen zur Verfügung stehen. Wann genau sie für alle Nutzer ausgerollt werden, ist noch nicht klar.

Reaktionen kennen Nutzer von Facebook und Instagram schon lange: Auch iMessage von Apple unterstützt bereits Reaktionen und diese werden in Bälde vielleicht auch auf Android-Smartphones korrekt angezeigt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. WhatsApp arbeitet ebenfalls an Reaktionen. Diese werden wohl die üblichen Äußerungen enthalten, die Nutzer auf Nachrichten hin treffen können, lachende und traurige Emojis ebenso wie der Daumen rauf oder runter sowie Nachdenklichkeit und Dankbarkeit.

WhatsApp wird die Reaktionen wohl auch in Gruppen unterstützen. Dort werden Nutzer in einem speziellen info-Dialog zudem einsehen können, welche Nachricht welches Teilnehmers welche Reaktionen erhalten hat. Das alles erschließt sich aus den jüngsten Betas, die häufig Auskunft über neue Funktionen von WhatsApp bieten.

This is a preview of message reactions, from the 2.21.22.17 beta update.

Unfortunately, it looks like a bug because it's not possible to send a reaction. pic.twitter.com/T3ACGivhAK

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 29, 2021