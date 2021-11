Home Apps AppSalat AppSalat – Arcade-News: Diese Neuheiten kommen im Dezember

AppSalat – Arcade-News: Diese Neuheiten kommen im Dezember

Der letzte Monat des aktuellen Jahres beginnt bald. Das heißt auch, dass wir einige Neuerungen auf Apple Arcade erwarten können. Welche das genau sind, lest ihr in diesem AppSalat.

Disney Melee Mania

Über Disney Melee Mania berichteten wir schon einmal in einer separaten Ausgabe des AppSalat. Darin könnt ihr drei aus insgesamt 12 Disney- und Pixar-Charaktere wählen, die gegen ein anderes Team in einer Kampfarena antreten. Das Ziel ist es, das gegnerische Team so oft wie möglich auszuschalten und dabei Punkte zu sammeln. Ein Kampf dauert nur fünf Minuten, das Spiel eignet sich daher auch perfekt für das Wartezimmer beim Arzt oder ähnliche Situationen.

Splitter Critters+

Sneaky Sasquatch ist eines der ersten Games auf Apple Arcade und wurde noch dazu sehr gut angenommen. Nun ist ab Dezember ein weiteres Spiel von denselben Entwicklern, nämlich Splitter Critters+, im Spiele-Abo verfügbar. In Splitter Critters+ strandeten kleine Aliens und ihr müsst ihnen helfen, in ihr Raumschiff zurückzugelangen. Das erreicht ihr, indem ihr das Level so „zerschneidet“, dass die Aliens ohne Hindernisse oder Höhenunterschiede zu ihrem Raumschiff spazieren können.

Dandara: Trials of Fear+

Dandara: Trials of Fear+ ist schon seit einer geraumen Weile im App Store vertreten und nun gibt es den Titel ohne Werbung und In-App-Käufe auch bei Apple Aracade. In diesem Spiel werden die Bürger einer Welt unterdrückt und ihr spielt die Heldin Dandara, die der letzte Hoffnungsschimmer ist. Ihr müsst dafür einen Boss besiegen und die 2D-Welt durchqueren.

-----

