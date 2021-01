Home Apps WhatsApp und Facebook verzeichnen zum Jahreswechsel so viele Anrufe wie nie zuvor

Zum neuen Jahr tauschten weltweit so viele Menschen digital Glückwünsche aus, wie nie zu vor: Diese Entwicklung ist wohl auch der weiter andauernden Corona-Pandemie geschuldet. WhatsApp verzeichnete dabei einen Rekordanstieg der Anrufe.

Auch der Jahreswechsel verlief diesmal anders, als alle früheren: Große Neujahrsparties gab es in den meisten Ländern nicht, so ist es wenig überraschend, dass viele Menschen auf digitale Lösungen ausgewichen sind, um einander ein frohes neues Jahr zu wünschen. Die Apps der Facebook-Gruppe wurden hierbei besonders eifrig genutzt, wie das Unternehmen nun in einer entsprechenden Mitteilung erklärt: Allein WhatsApp vermittelte zum Jahreswechsel rund 1,4 Milliarden Sprach- und Videoanrufe weltweit, ein Plus von rund 50% im Vergleich zum Vorjahr.

Feuerwerkseffekt zum neuen Jahr im Messenger besonders beliebt

Auch über den Facebook Messenger wurde fleißig ein frohes neues Jahr gewünscht. Laut Facebook war hierbei die Nutzung von Effekten beliebt. Besonders populär war wenig überraschend der Feuerwerkseffekt. Auch Gruppenanrufe im Messenger waren beliebt, ebenso wurden viele Live-Sessions über Facebook und Instagram übertragen.

In früheren Jahren brach zum Jahreswechsel regelmäßig das Mobilfunknetz zusammen, dies ist seit einiger Zeit allerdings nur noch vereinzelt zu beobachten.

