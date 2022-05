Home Apps WhatsApp-Support für alte iOS-Versionen endet: Diese iPhones sind betroffen

WhatsApp-Support für alte iOS-Versionen endet: Diese iPhones sind betroffen

WhatsApp stellt den Softwaresupport für einige ältere iOS-Versionen ein. In der Folge werden auch Nutzer verschiedener iPhones die App nicht mehr nutzen können, dabei handelt es sich allerdings um sehr, sehr betagte Geräte.

WhatsApp wird den Support für ältere iOS-Versionen in einiger Zeit beenden, das zeigt sich aktuell schon anhand von Warnungen, die einige Nutzer alter Geräte erhalten. Danach wird WhatsApp nach dem 24. Oktober den Support für iOS 10 und iOS 11 einstellen.

Davon sind dann auch die Nutzer der entsprechenden Geräte betroffen, die jetzt aufgefordert werden, iOS zu aktualisieren. Wer aktuell allerdings eins der betroffenen Geräte nutzt, dem wird auch keine aktuellere iOS-Version mehr angeboten.

Diese iPhones sind betroffen

Konkret betroffen von dem Ende des Supports für iOS 10 und iOS 11 sind das iPhone 5 und das iPhone 5c. Beide können nicht mehr auf iOS 12 aktualisiert werden.



Welchen Messenger nutzt du vorwiegend?

Diese Version allerdings wird noch geraume Zeit von WhatsApp unterstützt werden. Wer in der verbliebenen Zeit auf ein neueres iPhone aktualisieren möchte, kann seine WhatsApp-Chats natürlich mittels iCloud-Backup auf das neue Gerät mitnehmen.

Unter Android ist für die Nutzung von WhatsApp wenigstens Android 4.0 erforderlich, eine uralte Version, die aber noch auf einigen wenigen Geräten laufen dürfte.

In einer weiteren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass Nutzer Gruppen in WhatsApp in Zukunft auch lautlos verlassen können.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!