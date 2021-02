Home Apps WhatsApp schaltet Chat-Export auch in Deutschland wieder frei

WhatsApp hat die Funktion zum Exportieren von Chats wieder in Deutschland eingeführt. Dieses Feature war zwischenzeitlich nicht mehr für Nutzer in Deutschland verfügbar gewesen, Auslöser der Einschränkung waren Patentrechtsschwierigkeiten. WhatsApp hat die erneute Aktivierung der Funktion bis jetzt noch nicht kommuniziert.

WhatsApp hat unlängst auch für deutsche Nutzer wieder die Möglichkeit aktiviert, Chats zu exportieren. Diese Funktion war zwischenzeitlich für Nutzer in Deutschland eingeschränkt worden, wie wir in einer damaligen Meldung berichtet hatten. Grund dafür waren patentrechtliche Probleme, denen Facebook entgehen wollte, indem man die Funktionalitäten seines Messengerdienstes WhatsApp für Nutzer in Deutschland zeitweilig einschränkte.

Facebook hatte in diesem Zusammenhang mitgeteilt, man arbeite daran, perspektivisch wieder den vollen Funktionsumfang seiner Angebote für alle Nutzer herstellen zu können.

Export von Unterhaltungen mit Gruppen und Einzelpersonen ist möglich

Um einen Chat mit einer Person oder eine Gruppenunterhaltung zu exportieren, müssen Nutzer die Infos der Unterhaltung aufrufen und dort die Exportoption auswählen. Im Anschluss kann die Unterhaltung wahlweise mit oder ohne dazugehörige Medien exportiert und etwa per E-Mail an sich oder andere Nutzer geschickt werden.

Einen nahtlosen Übergang von iOS zu Android oder umgekehrt für die eigene WhatsApp-Chathistorie gibt es nach wie vor noch nicht, dafür nur mehr oder weniger gut funktionierende Provisorien.

Wie WhatsApp die Patentproblematik schlussendlich gelöst hat, ist nicht bekannt, die entsprechenden Supportunterlagen wurden auch bis jetzt noch nicht aktualisiert.

