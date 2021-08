Home Daybreak Apple WhatsApp mit eingebauter Vergesslichkeit | neues AirTag-Zubehör | Wahlinfo-App vorgestellt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Wochenende war recht ruhig, dennoch wollen wir kurz zusammenfassen, was es zusammenzufassen gibt. Unter anderem wurde ein neues Zubehör für Apples AirTags vorgestellt.

Dieser Anhänger, in dem man die kleinen Ortungsmünzen unterbringen kann, wurde von der ‚Firma Nomad hergestellt. Was es wissenswertes darüber zu wissen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

WhatsApp lässt Nutzer Nachrichten Vergessen

Ich hatte das gestern schon anklingen lassen, mein Verständnis ob der Sinnhaftigkeit dieser neuen Funktion ist doch einigermaßen begrenzt: WhatsApp erlaubt es Nutzern wohl bald, Nachrichten noch bis zu drei Monate lang zurückzurufen, nachdem sie verschickt wurden, hier die zusätzlichen Details.

Viel App’Salat am Wochenende

Das Wochenende haben wir zudem auch genutzt, einige Apps ein wenig näher vorzustellen. Die eine vom Redakteur hervorgehobene Anwendung soll Wahlberechtigten in diesem Jahr dabei helfen, eine fundierte Wahlentscheidung bei Bundes- oder Landtagswahl zu treffen, hier die Details.

Und in einer weiteren Ausgabe vom Wochenende haben wir eine neue App aus dem Pokemon-Universum vorgestellt, hier mehr dazu.

Bild im Fernsehen

Wer demnächst einen Sendersuchlauf am TV vornimmt, kann einen neuen Sender begrüßen – BILD ist jetzt auch auf dem Fernsehschirm vertreten. Ein neues 24–Stunden-Programm ging gestern auf Sendung. Highlight zum Start war eine lange Sondersendung zur Bundestagswahl mit Interviews mit allen Spitzenkandidaten, beginnend mit Armin Laschet (CDU).

Es wird täglich von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Live-Programm mit Schwerpunkt auf aktuelle Ereignisse gesendet, das durch Expertengespräche und Zuschauerkommentare aufgelockert werden soll.

BILD ist unverschlüsselt in den meisten Kabelnetzen und per Satellit sowie online zu empfangen.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die neue Woche wünschen.

-----

