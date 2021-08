Home Deals „Leather Loop“ – AirTag-Zubehör von Nomad nun verfügbar

Die AirTags sind seit dem Frühjahr verfügbar und der erste, ganz große Hype ist nun etwas abgeflacht. Dennoch sind die Schlüsselfinderetiketten durchaus praktisch, wenn man die passende Befestigung hat. Und mit dem Leather Loop von Nomad gibt es nun ein weiteres hochwertiges Accessoire in Deutschland zu kaufen.

Leather Loop von Nomad

Nomad ist ein amerikanischer Hersteller von Zubehör, der sich mit sehr hochwertig verarbeiteten Produkten einen Namen gemacht hat. Der Leather Loop für dne AirTag soll da keine Ausnahme machen. Dieser besteht im Prinzip aus zwei Teilen – dem Schlüsselring aus Edelstahl sowie die Schlaufe aus Horveen-Leder, in die der AirTag eingesetzt wird.

Das Leder ist dabei so robust und gleichzeitig so dünn, dass der AirTag insgesamt nur zwei Millimeter in der Dicke zulegt. Die Schlaufe wird mittels 3M-Klebefläche direkt am AirTag befestigt, die sich ohne Rückstände auch wieder entfernen lassen soll.

Preise und Verfügbarkeit

Den Leather Loop gibt es in insgesamt drei Farbkombinationen: Schwaru und Braun mit schwarzem Schlüsselring, Beige mit silberenem Schlüsselring. Der Preis liegt dabei mit 24,95 € in moderatem Namen, Apple möchte für seine Varianten aus Leder gleich 39,99 € haben. Der Leather Loop kann ab sofort via Amazon bestellt werden:

