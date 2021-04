Home Apps WhatsApp-Chats können bald zwischen iOS und Android hin und her transferiert werden

WhatsApp-Chats können bald zwischen iOS und Android hin und her transferiert werden

WhatsApp arbeitet aktuell offenbar an einer lange gewünschten Funktion, die die Plattformwechsler begrüßen dürften. Damit soll es möglich sein, seine gesamte Chat-Historie zwischen iOS und Android hin und her zu übertragen. Wer also die Plattform wechselt, kann seine über die Jahre gewachsenen Unterhaltungen zukünftig mitnehmen.

WhatsApp arbeitet derzeit offenbar an einer Lösung für eine Frage, die sich derzeit stets Nutzern stellt, wenn sie die Plattform wechseln. Diese Funktion bildet einen Weg für die Chat-Unterhaltungen der Nutzer von iOS zu Android und auch in die andere Richtung.

Eine der kommenden WhatsApp-Versionen wird die Möglichkeit bringen, seine Unterhaltungen sowie die enthaltenen Medien von einem iPhone auf ein Android-Gerät oder umgekehrt zu bringen, das geht aus Einblicken in die Betas von WhatsApp hervor. Dieser Transfer erfordert, dass beide Telefone die jeweils neueste Version von WhatsApp nutzen, sollte das nicht der Fall sein, erhalten die Nutzer einen Hinweis, das neueste Update von WhatsApp zu laden.

Bis jetzt existiert keine brauchbare Lösung zum Plattformwechsel

Aktuell sind die Inhalte teils über viele Jahre gewachsener WhatsApp-Konversationen auf den jeweiligen Plattformen iOS und Android gefangen. Sie werden im Apple-Universum über die iCloud gesichert und unter Android in der Google Drive-Sicherung. Beim Gerätewechsel werden die jeweiligen Backups wieder eingespielt, beim Wechsel zwischen iOS und Android gehen diese jedoch verloren. Es gibt nur verschiedentlich mehr oder weniger zuverlässige, in jedem Fall aber aufwendige Lösungen von Drittanbietern, die eigene Historie von einer zur anderen Plattform mitzunehmen. Wann die neue Funktion kommt, ist nicht bekannt. In einer weiteren Meldung haben wir über die geplante Sicherung von WhatsApp-Backups vor fremdem Zugriff berichtet.

