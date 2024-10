Home Apps WhatsApp bekommt Likes und Erwähnungen im Status

WhatsApp lässt euch jetzt Freunde im Status erwähnen. Auch Likes halten jetzt in die Status-Posts des Messengers Einzug. Beide Funktionen sind aus diversen anderen sozialen Medien bekannt und werden jetzt Stück für Stück im Messenger von Meta ausgerollt.

WhatsApp hat damit begonnen, neue Features für seinen Status einzuführen. Der Messenger bringt in den Status, der den Stories auf Instagram, Telegram und anderen Plattformen entspricht, nun Reaktionen und Features, wie sie auf anderen Plattformen schon lange bekannt sind.

So können Nutzer nun andere Nutzer aus ihrer Kontaktliste erwähnen, wie WhatsApp in einem entsprechenden Blog-Post schreibt. Bis zu fünf Kontakte können in einem Status erwähnt werden. Diese erhalten dann eine private Benachrichtigung über die Erwähnung, allgemein sichtbar ist sie jedoch nicht, anders als etwa bei Instagram.

Auch Likes kommen in den Status

Ähnlich verhält es sich mit den neuen Gefällt mir-Angaben, über das Herz rechts unten in einem geöffneten Status-Post eines Kontakts lässt sich nun vermerken, dass dieser Beitrag gefällt. Darüber erhält wiederum nur der Absender Kenntnis, nicht alle anderen Nutzer.

Diese neuen Funktionen werden in den nächsten Wochen für alle Nutzer Schritt für Schritt ausgerollt. In der Redaktion konnten wir etwa die neuen Gefällt mir-Angaben schon sehen, die Erwähnungsfunktion jedoch noch nicht.

Zuvor hatte WhatsApp bereits die Einführung neuer Hintergründe und Filter für Videogespräche angekündigt. Auch diese werden für alle Nutzer innerhalb der nächsten Wochen verfügbar werden.

-----

