WhatsApp arbeitet an Support-Chat aus der App heraus

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, mit der Nutzer den Support des Messengers direkt aus der App heraus kontaktieren können. Bis jetzt ist die Tochter von Facebook für Kunden eher schwer direkt erreichbar. Der neue Kommunikationskanal ist aktuell allerdings nur für wenige ausgewählte Tester verfügbar.

As previously announced, WhatsApp is working on "Support Chat Threads": they will help you and WhatsApp to manage bug reports.

Support Threads are verified end-to-end encrypted chats and they'll be closed after the issue is fixed.

Availability: in a future iOS and Android update. pic.twitter.com/cv0AV44VLD

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 10, 2021