Für Mac und PC: WhatsApp Web startet mit Ende-zu-Ende-verschlüsselten Sprach- und Videoanrufen

WhatsApp bringt seine Sprach- und Videoanrufe jetzt auch auf den Desktop. Ab heute können Nutzer nicht mehr nur am iPhone oder Android-Smartphone über WhatsApp telefonieren oder Videokonferenzen halten. Die Funktionen am Mac oder PC sind allerdings bis auf weiteres noch eingeschränkt.

WhatsApp hat eine Erweiterung der Nutzbarkeit seiner Anruf-Features angekündigt: Ab sofort können Nutzer diese Funktionen auch am Computer nutzen. bis jetzt war die Sprach- und Videotelefonie nur am Smartphone verfügbar, WhatsApp Web wird nun aber entsprechend aufgerüstet.

WhatsApp erklärt in seiner offiziellen Ankündigung der Neuerung, man habe dafür sorgen wollen, dass sich Menschen in Zeiten der Pandemie trotz physischer Distanz dennoch nahe sein können, man kann aber getrost davon ausgehen, dass dieses Feature so oder so früher oder später auf den Desktop kommen musste.

WhatsApp Web bei Anrufen vorerst noch mit Einschränkungen

Wie auch am Smartphone, kann die Bildschirmausrichtung bei Videogesprächen über WhatsApp Web gewechselt werden. Die Nutzer können das Videofenster am oberen Rand des Bildschirms festpinnen und während des Gesprächs sowohl Kamera, wie auch Mikrofon ein- und ausschalten, wie es vom Smartphone bekannt ist. WhatsApp verweist explizit darauf, dass alle Sprach- und Videoanrufe über WhatsApp Web Ende-zu-Ende-verschlüsselt ablaufen, wie auch am Smartphone.

Allerdings ist das Feature dennoch zunächst noch eingeschränkt: Aktuell können nur Einzelunterhaltungen geführt werden, Gruppenanrufe sind noch nicht möglich. WhatsApp arbeitet aber nach eigenem Bekunden daran, in Zukunft auch Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern an Mac und PC zu unterstützen. Alle weiteren Details zu den neuen Videoanrufen am Desktop finden sich in einem entsprechenden Supportdokument von WhatsApp.

