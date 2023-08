Home Apps Schneller den Durchblick: WhatsApp lässt Gruppenneulinge letzte Nachrichten lesen

WhatsApp möchte es neuen Teilnehmern in Gruppen leichter machen, auf den Stand der Dinge zu kommen. Hierfür können neue Nutzer in Zukunft wohl die letzten Nachrichten lesen, damit sie zu laufenden Gesprächen nicht noch viele thematische Nachfragen stellen müssen.

Es ist ein Feature, das es in Business-Lösungen schon gibt: WhatsApp-Gruppen halten für neue Nutzer wohl auch bald einen Überblick über die letzten Themen bereit.

Wer in eine WhatsApp-Gruppe einsteigt, etwa zum Zwecke einer Besprechung und Planung eines Treffens, einer Feier, eines Geburtstags oder einer Hochzeit, bekommt Nachrichten Stand jetzt nur ab dem Moment seiner Teilnahme. DAs kann aber dazu führen, dass der Neuling noch sehr viele Nachfragen zu bereits zuvor besprochenen Punkten stellen muss, was allen Nutzern Zeit kostet. Das wird wohl bald entschärft.

WhatsApp lässt letzte Nachrichten einsehen

Nun arbeitet WhatsApp daran, den Neueinsteigern in eine Gruppe die Möglichkeit zu geben, den neuesten Stand einzusehen. Hierzu kann er alle Nachrichten aus den letzten 24 Stunden vor seinem Eintritt in die Gruppe einsehen, das Feature nennt sich „recent history sharing“ und wird aktuell in der WhatsApp-Beta für Android 2.23.18.5 getestet.

Gruppenteilnehmer sehen, wenn die Funktion aktiviert wird. Diese wird wohl nur vom Admin ein- und ausgeschaltet werden können, aktuell ist sie aber auch in der Beta noch nicht funktional.

Das Feature dürfte in den kommenden Wochen bis Monaten für alle Nutzer auch der stabilen Version von WhatsApp aktiv werden. In einer früheren Meldung hatten wir über die neuen HD-Videos in WhatsApp berichtet.

