Wertvolle Worte: Alexa-Interaktionen bringen Amazon viel Geld

Amazon wurde zuletzt auf den Boden der rauen Wirklichkeit zurückgeholt: Die Quartalszahlen zeigten einen Abwärtstrend. Doch der Konzern versucht, mit allen Mitteln den Kunden zu monetarisieren. Ein Weg führt über den Verkauf von Werbung auf den Echo-Lautsprechern. Die lassen sich die Kunden gern etwas kosten und die Schaltung basiert auf den Gesprächen mit den Nutzern.

Diese Studie von Forschern der Universität Washington sowie verschiedenen weiteren US-Hochschulen ist Wasser auf die Mühlen der Alexa-Skeptiker. Das skizzierte Bild ist in der grundsätzlichen Aussage nicht neu, offenbart aber interessante Details.

Sie zeigen, dass Werbung auf dem Echo für Amazon ein gutes Geschäft ist. Kunden sind bereit, 30mal so viel für eine Echo-Anzeige zu bezahlen, wie sie für eine konventionelle Werbung auf anderen Kanälen ausgeben würden.

Amazon teilt die Gesprächsdaten der Echo-Nutzer mit derzeit 41 Werbepartnern. Wichtig hier: Es werden die maschinellen Transkripte weitergegeben, nicht die Sprachaufzeichnung der Stimme.

Amazon spricht von Spekulationen

Die Autoren der Studie kritisierten die fehlende Transparenz der Datennutzung. 70% der denkbaren Nutzungsmöglichkeiten seien von den Richtlinien zur Verarbeitung von Nutzerdaten nicht abgedeckt. Amazon wies die Kritik jedoch zurück: Konzernsprecherin Lauren Raemhild erklärte, Amazon nutze Sprachinterkationsdaten, um personalisierte Werbung auszuliefern, ähnlich wie es bei der Suche auf Amazon nach Produkten geschieht.

Darüber hinaus aber seien weite Teile der Schlussfolgerungen der Untersuchung spekulativ und basierten auf ungenauen Annahmen.

Eine Einschätzung

Dass Alexa durch eine konsequente Datenauswertung so gut wurde, wie sie es inzwischen ist, die auch eine Weitergabe an Dritt einschließt, ist nicht neu. Wer einen Echo nutzt, muss sich darüber bewusst sein, dass der damit einhergehende Komfort durch Daten erkauft wird. Was ein Assistent leistet, der konsequent auf Datenschutz getrimmt ist, lässt sich am Beispiel von Siri gut einschätzen.

Am Ende muss der Verbraucher für sich die persönliche Entscheidung zwischen Datenschutz und Feature-Vielfalt treffen.

