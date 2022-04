Home Mac Mac Studio lärmt: Nutzer klagen über hohe Töne

Der Mac Studio belästigt einige seiner Nutzer mit störenden Geräuschen. Diese scheinen vom Lüfter der neuen Workstation auszugehen, allerdings ist das Störungsbild nicht einheitlich und offenbar sind nicht alle Nutzer betroffen.

Apples neuer Mac Studio beeindruckte erste Tester und Käufer mit extremer Leistung und blieb dabei auch erstaunlich leise, Apfelpage.de berichtete. Allerdings ist die Maschine offenbar nicht bei allen Anwendern so ruhig.

Einige Nutzer klagen über hochfrequente Töne, die von dem Mac Studio ausgehen, so schildern es etwa Anwender, die im Forum der Seite MacRumors von Problemen mit dem Rechner berichtet hatten.

Nicht alle Nutzer sind von dem Problem betroffen

Wie so oft, ist auch dieses Problem nicht überall zu beobachten, einige Nutzer schildern die Störung, während andere Anwender berichten, keine störenden Geräusche zu hören. Die Töne gehen offenbar vom Lüfter aus und hier ergibt sich eine Art Muster.

So sind offenbar nur Mac Studio-Modelle mit M1 Max laut, was plausibel wäre insofern, als das hier der Lüfter bei hoher Last wohl eher anspringt. Die Besitzer eines Mac Studio mit M1 Ultra berichten nicht von störendem Lärm.

Ob Apple den Bug mit einem Software-Update aus der Welt schaffen können wird, ist aktuell noch unklar.

Diejenigen unter euch, die sich einen Mac Studio gekauft haben, wollen wir natürlich auch fragen, wie eure Beobachtungen in Zusammenhang mit der Geräuschentwicklung des Rechners sind.

