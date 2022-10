Home Daybreak Apple Werbung im App Store | Spionageproblem bei Messengern | Apple Watch Ultra hat Potenzial – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Signal und Threema erlauben es ihren Nutzern, den Standort anderer Nutzer auszuforschen und das sogar ziemlich genau – behaupten Forscher. Wie viel dran ist, ist allerdings fraglich, zumal der Vorgang umständlich ist. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das ist eigentlich eine spannende Problematik: Sicherheitsforscher behaupten, einen Weg entdeckt zu haben, wie sich der Standort eines Nutzers durch einfaches Senden einer Nachricht herausfinden lässt, hier lest ihr die ganze Geschichte.

Wie gut das allerdings tatsächlich klappt, ist fraglich. Nach Aussage eines Beraters für Mobilfunkdienste und Netzinfrastruktur, die dieser Redaktion vorliegt, beeinflussen unzählige Faktoren die Zustellzeit, das von den Forschern für ihre Prognose herangezogene Kriterium, sodass nicht von einer zuverlässigen Schlussfolgerung ausgegangen werden könne. Wir hier sind ohnehin nicht in der Lage, diese Behauptung zu bestätigen oder in Abrede zu stellen.

Das Geldverdienen klappt bei Apple noch ganz gut

Bei Apple klingelt die Kasse auch in der Krise und das dürfte auch vorerst so bleiben. Allerdings haben Analysten auch Risikofaktoren identifiziert, einer davon ist das iPhone 14 Plus, das läuft so gar nicht. Zu welchen Folgerungen man in diesem Zusammenhang gekommen ist, könnt ihr hier lesen.

Die Apple Watch Ultra könnte ein Milliardengeschäft sein

Das zumindest schätzen andere Analysten. Die Uhr spricht einen Markt an, der bis jetzt von Apple noch nicht adressiert wurde, allerdings ist die Konkurrenz hart und deutlich erfahrener im Outdoor-Bereich als Apple, hier dazu mehr.

Die Werbung wird aufdringlicher

Im App Store werden Kunden bald noch häufiger mit Werbung konfrontiert. Diese springt Nutzern ab morgen auch auf der Heute-Seite entgegen. Apple hat hier viel vor, zehn Milliarden Dollar und mehr will man schon bald pro Jahr mit Werbung verdienen, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche wünschen.

