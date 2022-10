Home iCloud / Services „Raymond & Ray“ lässt sich ab sofort auf Apple TV+ streamen

Cupertino konzentrierte sich zuletzt für seinen hauseigenen Streamingdienst auf die Serien, doch auch bei den Filmen will man schnell auf eine relevante Anzahl kommen. Seit dem vergangenen Freitag gibt es einen Neuzugang, der in einer der Hauptrollen auf Ewan McGregor setzt.

„Raymond & Ray“

Der Film ist eine Coming-Age-Story mit doch recht schwarzem Humor. McGregor spielt zusammen mit Ethan Hawke ein ungleiches Brüderpaar, welches seinen verstorbenen Vater beerdigen soll – inklusive des Aushubes des Grabes. Apple beschreibt den Film wie folgt:

„Raymond & Ray“ erzählt von den Halbbrüdern Raymond und Ray, die ein Leben im Schatten ihres schrecklichen Vaters verbracht haben. Trotzdem haben die Söhne ihren Sinn für Humor nicht verloren und seine Beerdigung bietet ihnen die Gelegenheit, sich neu zu erfinden. Ein Film über Wut, Schmerz, Verblendung, vielleicht etwas Liebe – und garantiert über das Ausheben eines Grabes.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 4,99 Euro pro Monat der mit Abstand günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Und der Film kann natürlich ab sofort gestreamt werden.

