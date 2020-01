Wenig eindrucksvolle Aussichten: Goldman Sachs sieht Apple-Aktie 2020 vor deutlicher Kurskorrektur

Apples Partnerbank beim Vertrieb der Apple Card ist pessimistisch, was Apples Performance für das Jahr 2020 betrifft. Goldman Sachs sieht ein eher mittelmäßiges Geschäftsjahr und die Aktie in der Folge deutlich überbewertet. Daraus resultiert ein rasiertes Kursziel der Anlalgeexperten von Goldman.

Die US-Bank Goldman Sachs, die für Apple die Apple Card herausgibt, hat eine eher verhaltene Prognose für das Jahr 2020 für Apple vorgelegt. Der Anlage-Chefstratege von Goldman David Kostin geht davon aus, dass der Aktienkurs Apple dieses Jahr vor deutlichen Korrekturen steht. Der Experte rechnet mit einem Einbruch des Kurses um rund ein Drittel im Verlauf von 2020. Ein Minus im Aktienkurs von rund 35% sei durchaus absehbar, so Kostin, die Wachstumsaussichten von Apple für die kommenden zwei Jahre seien nämlich nicht sehr eindrucksvoll.

Tatsächlich werde Apple in nächster Zeit in einem ähnlichen Rahmen wachsen wie der Rest der Branche.

Die Apple-Aktie ist überbewertet

2019 war der InfoTech-Sektor mit am profitabelsten, lediglich Finanzen und Dienstleistungen waren ähnlich lukrativ. Allerdings teilten diese beiden Sektoren mit der Tech-Branche die Eigenschaft, aktuell deutlich überbewertet zu sein, so David Kostin von Goldman Sachs. Dieser Trend werde sich im Laufe von fünf Jahren nur langsam abschwächen. Allein Apple habe seinen Marktwert binnen zwei Jahren glatt verdoppelt. In seiner Notiz deckelt Goldman das Kursziel für die Apple-Aktie auf 192 Dollar, erst kürzlich berichteten wir über einen neuen Höchststand, den das Papier kurz nach dem Jahreswechsel erreicht hatte. Diese negative Prognose wird allerdings nicht von allen Analysten geteilt. Wedbush etwa sieht die Aktie von Apple das Jahr irgendwo zwischen 350 und 400 Dollar abschließen. Basis für diese Kursentwicklung ist für Wedbush die robuste Verkaufsentwicklung über die Weihnachtstage und eine anhaltend starke Entwicklung bei Services. Weiterhin trage die Einführung von 5G im iPhone zu guten Geschäftszahlen auch im weiteren Verlauf von 2020 bei.

