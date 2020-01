Apple-Aktie steigt auf neues Allzeithoch

Die Apple-Aktie erreichte gestern ein neues Rekordhoch: Im Vergleich zu Januar 2019 konnte die Aktie ihren Wert mehr als verdoppeln. Grund für die positive Entwicklung waren die zuletzt gut laufenden Verkäufe von iPhone 11 und den AirPods.

Apple-Anleger haben aktuell Freude an ihren Anteilen: Die Apple-Aktie notierte am 02. Januar auf einem neuen Allzeit-Rekordhoch, nachdem das Papier die Marke von 300 Dollar überschritten hatte. Die Marktkapitalisierung lag zuletzt bei 1,335 Billionen Dollar. Apple hat den Stand seiner Aktie damit im Vergleich zum Januar 2019 mehr als verdoppelt, da lag die Apple-Aktie bei 142 Dollar und Apple musste seine Gewinnerwartungen revidieren. Die iPhone-Verkäufe hatten sich seit Ende 2018 für eine geraume Weile negativ entwickelt, vor allem im Schlüsselmarkt China sank das Interesse an Apple-Smartphones. Zuletzt lief es dagegen ausgesprochen gut für Apple und den Verkauf seiner Produkte.

Aktie stieg zuletzt schneller als von Analysten erwartet

Hintergrund der starken Kursentwicklung ist die robuste Nachfrage nach den neuen Produkten. Vor allem das iPhone 11 ist stark gefragt, auch die AirPods tragen durch starke Verkäufe zu den jüngsten positiven Entwicklungen bei. Auch der Analyst Jim Suva bei der Citi Group sieht das Plus an der Börse vor allem durch starke Absatzzahlen dieser beiden Produktkategorien verursacht, für ihn stieg der Kurs von Apple sogar rascher als er es erwartet hatte. Einige Beobachter sehen das Unternehmen schon auf dem Weg zur zweiten Billion. Auch in China laufen die Verkäufe wieder, was der Kursentwicklung zusätzlich Auftrieb gegeben haben dürfte.

Apple und Microsoft machtenwaren gemeinsam für rund 15% des Wachstums an den US-Börsen im vergangenen Jahr verantwortlich.

