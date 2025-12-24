Weihnachtsfolge | Tops und Flops des Jahres 2025 – Apfelplausch #423

Frohe Weihnachten wünschen euch Roman, Marco, Lukas und Fabian. Die vier Hosts lassen in einer Sonderfolge 2025 Revue passieren und diskutieren die wichtigsten Ereignisse des Apple-Jahres. Am Ende gibt es eine Bewertung und den Ausblick auf eine Neujahresfolge. Vielen Dank für eure Treue, Unterstützung und fürs Zuhören! Wir hören uns 2026 wieder…
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
-
- 0:00: Januar: Der neue Apfelplausch
- 03:01: Februar: iPhone 16e – Ein würdiger SE-Nachfolger?
- 09:47: März: Neue Macs und iPads – Mit dieser Hardware arbeiten wir
- 18:41: April: Apple Intelligence – Enttäuschung auf ganzer Linie?
- 30:14: Juni: iOS 26 auf der WWDC – Kontroverses Design und zahlreiche Bugs
- 42:10: Juli: Apfelplausch 400 – Ankündigung einer Neujahresfolge
- 42:56: August: So hat Apple 2025 finanziell abgeschnitten
- 51:46: September: Das iPhone Lineup mit Licht und Schatten
- 01:06:08: Oktober: Fehlende Vision – M5-Hardware enttäuscht?
- 01:10:48: November: Personeller Umbruch – Chaos oder geplanter Übergang?
- 01:15:53: Dezember: Live Übersetzung – Ein versöhnlicher Abschluss
- 01:17:49: Schlussworte: Welche Note bekommt Apple 2025?
