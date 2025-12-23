Satechi bringt magnetischen OnTheGO 7-in-1-USB-C-Hub hierzulande in den Handel

Der Umstieg von Apple von Lightning auf USB-C im iPhone hat einen angenehmen Nebeneffekt: Der Markt an nützlichem Zubehör ist enorm gewachsen und man kann beispielsweise direkt auf externe Medien zugreifen oder darauf speichern. Wenn man Videos im LOG-Format aufnehmen will, muss man dies auch. Satechi hat nun einen neuen Hub in den Handel gebracht, der sich als universelles Arbeitstier versteht.

Satechi OnTheGo 7-in-1-USB-C-Hub ist nun in Deutschland verfügbar

Der OntheGo 7-in-1 Multiportadapter richtet sich an Nutzer, die unterwegs möglichst viele Anschlüsse in kompakter Form benötigen. Das zylindrische Gehäuse vereint gleich mehrere Schnittstellen: Zwei USB-A-Ports mit Datenraten von bis zu 5 Gbit/s, ein USB-C-Anschluss für die Stromversorgung mit bis zu 100 Watt sowie ein HDMI-Ausgang, der 4K-Auflösungen bei 60 Hertz unterstützt.Ergänzt wird die Ausstattung durch einen Ethernet-Port mit bis zu 1 Gbit/s und einen kombinierten SD-/microSD-Kartenleser nach UHS-I-Standard, der Übertragungsraten von bis zu 104 MB/s erreicht. Die Verbindung zum Endgerät erfolgt über ein fest integriertes USB-C-Kabel, das sich bei Nichtgebrauch im Gehäuse aufrollen lässt – ein zusätzliches Kabel ist damit nicht erforderlich.

Ein weiteres Merkmal ist die magnetische Rückseite, über die sich der Adapter direkt an MagSafe-kompatiblen iPhones befestigen lässt. Für den Einsatz an MacBook Air und MacBook Pro liegt ein Metallring bei, der die magnetische Nutzung auch dort ermöglicht. Anbei das Datenblatt:

Praktischer 7-in-1 Multiport Adapter für die Erweiterung moderner USB-C-Geräte

Gefertigt aus robusten Materialien mit kompakter, magnetischer Bauform

Spiralförmiges, geflochtenes USB-C-Host-Kabel für flexible Platzierung und erhöhte Langlebigkeit

Sieben Anschlüsse in einem: Zwei USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde USB-C Power Delivery Port mit bis zu 100 Watt Eingang und bis zu 80 Watt Ausgang HDMI-2.0-Port für Videoausgabe bis 4K bei 60 Hertz SD-Kartenleser (UHS-I, bis zu 104 Megabyte pro Sekunde, bis 2 Terabyte) microSD-Kartenleser (UHS-I, bis zu 104 Megabyte pro Sekunde, bis 2 Terabyte) Gigabit-Ethernet-Port für 10/100/1000 Megabit pro Sekunde

Kompatibel mit MacBook Pro (2020–2025), MacBook Air (2020–2025), iPad Pro (2018–2025), iPad Air (2022–2025), iPhone 15 Pro–17 Pro Max, kompatiblen Windows-Geräten und Android-Geräten mit Displayausgabe

Wichtiger Hinweis: Für Geräte ohne integrierte magnetische Befestigung liegt ein 3M-Adhesive-Ring bei

Maße: 6,48 × 6,48 × 2,67 Zentimeter

Gewicht: 68,1 Gramm

Lieferumfang: 1x OntheGo 7-in-1 Multiport Adapter, 1x 3M-Adhesive-Ring, 1x Benutzerhandbuch

Preise und Verfügbarkeit

Der Hub lässt sich ab sofort bestellen, beispielsweise via Amazon. Mit 59,99 Euro ist das Produkt angesichts seiner Funktionalität preislich überraschend moderat. Durch seine geringe Größe und das niedrige Gewicht passt der Adapter in jede Tasche und lässt sich zwischen Arbeitsplätzen, Reisen und mobilen Nutzungsszenarien problemlos mitführen

