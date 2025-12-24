Neues vom iPhone Fold: Außen kleiner als ein iPhone mini?

Jahre nach der Konkurrenz will Apple kommendes Jahr endlich den Foldable-Markt erobern: Das iPhone Fold dürfte 2026 die wohl spannendste Vorstellung werden. Nun gibt es neue Informationen bezüglich der Größe, die vor allem Fans von kleinen Smartphones freuen dürfte.

In der bisherigen Berichterstattung sind wir von einer Displaygröße im aufgeklappten Zustand von 7,8 Zoll ausgegangen. Damit wäre das iPhone Fold nur minimal kleiner als ein iPad mini mit 8,3 Zoll Bildschirmdiagonale. Außen gingen Leaker bisher von 5,5 Zoll aus, etwas größer als ein iPhone 12 oder 13 mini misst. Nach neuen Informationen könnte das Fold das abgesetzte kleine iPhone nun aber unterbieten.

Kleinstes iPhone seit dem ersten SE?

The Informationen berichtet nun, dass das iPhone Fold außen eine Bildschirmdiagonale von 5,3 Zoll bekommen soll. Damit wäre das Gerät zusammengeklappt kleiner als ein iPhone mini mit 5,4 Zoll und hätte das kleinste Display seit dem iPhone SE der 1. Generation. Dieses kam 2016 im Gehäuse eines iPhone 5s auf den Markt.

Mit diesen Maßen könnte das iPhone Fold zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen hätte man endlich ein faltbares Gerät im Lineup, dass dem iPad mini durchaus Konkurrenz machen kann. Zum anderen kommen Fans eines kleinen iPhones auf ihre Kosten. Das aktuell kleinste iPhone ist mit dem 16e aus 2025 und 6,1 Zoll Diagonale alles andere als handlich.

Printed a passport-style foldable phone to see how comfortable this form factor is in real life. 5.3-inch cover display

7.7-inch main display pic.twitter.com/5ae58Bc2Cq — Ben Geskin (@BenGeskin) December 18, 2025

The Informationen bezieht sich unter anderem auf einen Tweet, den der Leaker Ben Geskin letzte Woche veröffentlicht hat. Darin ist ein iPhone Fold-Dummy zu sehen, der von den Maßen her einem Reisepass ähnelt. Das kleinere Außen-Display sorgt dafür, dass das Seitenverhältnis auch im aufgeklappten Zustand nicht zu quadratisch wird.

Freut ihr euch auf das vermeintlich kleine iPhone Fold? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.