Weihnachten ohne Apple (Die Kolumne)

Oje. Das iPhone 14 Pro ist vor Weihnachten nicht lieferbar! Die Coronaausbrüche in den Fabriken des chinesischen Herstellers Foxconn mit den drastischen Quarantäne-Maßnahmen der Behörden (Ursache) sorgen im Augenblick für Lieferschwierigkeiten (Wirkung). Aktuell ist der Liefertermin des deutschen Apple-Stores für die Version iPhone 14 Pro der 28. Dezember. Eine Katastrophe?

Shoppingtour durch zehn Stores

Aber ist die Situation überall geprägt von leeren Regalen? Ich habe 520 Apple Stores in 25 Ländern. Da wird doch vor Weihnachten noch etwas drin sein, oder? Machen wir eine virtuelle Shoppingtour durch zehn Einzelhandelsfachgeschäfte unseres Lieblingskonzerns weltweit. Beginnen wir mit dem Wunschmodell der zu Beschenkenden: iPhone 14 Pro mit 512 GB.

Leere Regale im Infinite Loop

Zunächst das offensichtliche! Im Headquarter, direkt unter der Chefetage, da werden doch wohl alle Modelle ständig verfügbar sein, oder? Also ab in die U.S.A. Doch weder im Apple Infinite Loop in Cupertino / Kalifornien noch im Apple Fifth Avenue-Store in New York, also von West- zur Ostküste ist das Gerät verfügbar. Selbst im allerersten der Apple Stores, im Tysons Corner in Virginia: Keine Chance! Auch hier die Lieferzeiten: Fünf Wochen! Anders gesagt: Postweihnachten.

Currently unavaible

Fliegen wir nach HongKong. In der ifc-Mall: Kein iPhone 14 Pro mit 512 GB in schwarz, hier ist die Lieferzeit sogar um Silvester herum (29.12. bis 05.01.). Da wir in der Gegend sind… ab nach Australien, dieses iPhone ist bei Apple Sydney wie auch in Canberra „Currently unavaible“ (Zitat Apple.) Ab nach Kanada, kein Telefon in Torontos Apple Eaton Centre, zurück in Europa, kein iPhone in Rom (Apple Via del Corso) oder in Florenz (schade, dort war ich schon lange nicht mehr) oder im Londoner Covent Garden. So geht es weiter und weiter. Weltweit in den Apple Stores: Kein iPhone 14 Pro lieferbar. (Übrigens. Für die Fußballfans: In Quatar gibt es keinen Apple Store!)

Dann eben jede Farbe!

Probieren wir etwas anderes. Nehmen wir an, unser Empfänger wäre bei der Farbe indifferent. Also… iPhone 14 Pro mit 512 GB und die Farbe ist egal: Cupertino: Not avaible in Deep Purple, not avaible in Gold, not avaible in Silver, not avaible in Space Black. Das gleiche in New York, ebenso in Virginia. Soll ich weitermachen? Keine Farbvariante in HongKong, keine in Australien, keine in Kanada, nicht in Rom, Florenz oder London. Was ist da los?

Dann eben jede Speichergröße!

Gehen wir noch einen Schritt weiter: Es ist egal, welche Speichergröße auf dem Gabentisch liegt (einem geschenkten Gaul undsoweiter): Sie ahnen es! In den hier testweise aufgerufenen zehn Apple-Stores gibt es kein iPhone 14 Pro. Kein einziges!

Dann eben das Pro Max!

Bevor wir auf das Pro Max umsteigen, ein kurzer Blick zu dem Online-Großhändler unseres Vertrauens (der mit dem Namen von Angehörigen eines sagenhaften Volkes kriegerischer Frauen – das sollten wir manchmal bedenken!). Alle Modelle, alle Speichergrößen, alle Farben… „Derzeit nicht auf Lager“. Ich gebe auf und verschenke das Pro Max! Oder doch nicht?!

Nur 1 Modell bei Amazon

Tatsächlich ist nur eine einzige Variante bei Amazon überhaupt mit einem Lieferdatum versehen: Das iPhone 14 Pro Max in Deep Purple mit 256 GB. Das Datum allerdings lässt mich nervös werden: Zwischen 13. Dezember und 13. Januar. Etwas unsicher für den Heiligabend. Was bleibt? eBay und 100 Euro mehr zu zahlen (Angebot niedrig, Nachfrage hoch, Preis rauf, das kennen wir als gute Marktwirtschaftskinder). Das Gute an diesem hohen Preis: Gratis 3-Tage-Lieferung garantiert.

Kein Weihnachtsgeschäft = Katastrophe

Es wird die Chefetage in Cupertino (wie gesagt, auch dort: Kein einziges 14 Pro vorrätig!) reichlich nervös machen, dieses wichtige Weihnachtsgeschäft nicht machen zu können. Was bedeutet das für Apple? Nicht weniger als eine Katastrophe! Noch ist der Aktienkurs, übrigens gegen alle Trends, stabil. Doch es muss der Albtraum eines Kaufhausbesitzers sein, seinen Laden vor Weihnachten mit leeren Regalen präsentieren zu müssen.

