Wegwerfprodukt? Reparatur des HomePod Mini kaum zu empfehlen

Wenn der HomePod Mini einen Defekt hat, kann der Kunde sich im Grunde einen neuen Lautsprecher besorgen. Die Reparatur über Apple lohnt sich zumindest kaum, denn sie ist fast so teuer, wie der Neukauf des Mini. Dies deutet darauf hin, dass Apple selbst ebenfalls keine Reparatur vornimmt.

Der HomePod Mini (Affiliate-Link) wird inzwischen an Kunden weltweit ausgeliefert, daher schauen wir an dieser Stelle einmal auf die Service-Kosten, die Apple für den neuen kleinen HomePod festgesetzt hat. Hier ergibt sich ein leider ziemlich eindeutiges Bild: Wenn der HomePod Mini außerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit beziehungsweise Apples eigener Herstellergarantie von zwei respektive einem Jahr einen Defekt aufweist, den der Nutzer nicht selbst beheben kann – und wenn hier etwas kaputt geht, kann der Kunde in der Regel nichts machen – lohnt sich eine Reparatur über Apple eigentlich nicht.

Die Kosten für eine Reparatur legt Apple für Deutschland auf 90,60 Euro fest, wie aus einem entsprechenden Supportdokument hervorgeht. Der HomePod Mini kostet neu allerdings nur rund sechs Euro mehr, zudem dürfte ein neu gekaufter HomePod Mini schneller verfügbar sein. In den USA liegen die Kosten für eine Reparatur mit knapp 80 Dollar zwar niedriger, aber auch dort wird man sich wohl im Zweifel fragen: Reparieren lassen oder neu kaufen? Immerhin, wenn der Mini über Apple Care+ geschützt ist, fällt nur eine Selbstbeteiligung von 15 Euro an.

Apple tauscht defekte HomePod Mini-Geräte vermutlich auch nur aus

Der hohe Preis für eine „Reparatur“ deutet durchaus darauf hin, dass bei Apple ein defekter HomePod Mini nicht unbedingt repariert wird. Wahrscheinlicher dürfte sein, dass man den kleinen Lautsprecher dort ebenfalls einfach austauscht und defekte Geräte entsorgt.

Dieses Vorgehen passt zugegeben nicht so gut zum Image des Umweltschutz-Spitzenreiters, das sich der Konzern so gerne gibt. Zudem wäre eine derart kompakte Bauform, die eine Reparatur nicht vernünftig zulässt, bei einem Smart Speaker nicht zwingend nötig, sie ist hier lediglich ein Zugeständnis an Design und eine Kompaktkheit, die zwar praktisch ist, im Haushalt aber nicht benötigt wird.

