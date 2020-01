Wearables in den USA: Apple Watch dominiert, Verbreitung hängt vom Einkommen ab

Smartwatches und Fitnessbänder finden in den USA reißenden Absatz. Inzwischen trägt rund jeder fünfte Amerikaner ein solches Wearable. Die Apple Watch dominiert wenig überraschend auch hier den Markt, die Verteilung ist allerdings stark einkommensabhängig, wie eine neue Befragung nun zeigt.

Smartwatches und Fitnessarmbänder erfreuen sich in den USA einer immer weiter steigenden Beliebtheit, wie eine neue Umfrage des Pew-Instituts nun zeigt. Danach nutzt inzwischen jeder fünfte Amerikaner eine Smartwatch oder ein Fitnessband. Die Wearables sind wenig überraschend bei jüngeren Menschen (18 bis 49 Jahre) weiter verbreitet, in dieser Altersgruppe tragen rund 25% Amerikaner ein Wearable. Die Verbreitung sinkt in der Gruppe von Personen ab 50 Jahren auf 17%. Frauen tragen ein wenig häufiger Watches oder Fitnessbänder als Männer, unter hinpanischen Amerikanern sind die Tracker ebenfalls etwas häufiger anzutreffen als bei weißen Amerikanern.

Die Apple Watch dominiert den Markt in den USA

Ein entscheidendes Kriterium für die Verbreitung von Smartwatches ist indes das Einkommen. Unter Amerikanern mit einem Jahreseinkommen von rund 75.000 Dollar liegt die Verbreitung bei rund 31%, sie sinkt auf rund 20% bei Menschen mit einem Jahreseinkommen von 30.000 bis 75.000 Dollar. Unter Menschen, die weniger als 30.000 Dollar im Jahr verdienen, liegt die Verbreitung von Smartwatches nur noch bei rund 12%. Auch der Bildungsstand spielt bei der Verbreitung eine Rolle: Unter denen, die keine Hochschule besucht haben, sinkt die Verbreitung von Wearables auf rund 15%.

Die Apple Watch ist dominierend auf dem US-Markt, daran hat sich nach wie vor nichts geändert.

Die Erhebung basiert auf der Befragung von 4.000 volljährigen Amerikanern und liefert somit ein repräsentatives Bild.

