watchOS 7.5 für Developer: Das wird neu sein

Apple hat heute Abend auch watchOS 7.5 in der RC-Version an die Entwickler gegeben. Auch dieses Update dürfte in der kommenden Woche für alle Nutzer verteilt werden. Die neue Version bringt unter anderem das EKG-Feature in zwei weitere Länder und aktualisiert die Möglichkeiten zur Nutzung von Premium-Inhalten bei Podcasts.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.6 RC und macOS Big Sur 11.4 RC auch den Release Candidate von watchOS 7.5 an die Entwickler verteilt.

Diese Aktualisierung kann von Entwicklern installiert werden, wenn sie ihre Apple Watch auf dem Ladegerät platziert haben, der Akku der Uhr zu wenigstens 50% geladen ist und die Apple Watch mit dem selben WLAN verbunden ist, wie das gekoppelte iPhone.

Neuerungen für die Podcasts-Nutzung und die EKG-Funktion an der Apple Watch

Das Update auf watchOS 7.5 bringt unter anderem die Möglichkeit, kostenpflichtige Premium-Inhalte in Apple Podcasts zu nutzen.

Weiterhin führt Apple mit diesem Update die EKG-Funktion in Malaysia und Peru ein. Zugleich werden in diesen beiden Ländern auch die Warnungen bei einer unregelmäßigen Herztätigkeit eingeführt.

Sollte mit der RC-Version kein größeres Problem mehr auftreten, wird Apple die Aktualisierung in der kommenden Woche für alle Nutzer verfügbar machen. Wie läuft der Release Candidate auf euren Geräten, speziell den älteren Apple Watch-Modellen? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren wissen.

