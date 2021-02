Home Featured VW-Chef Herbert Diess fürchtet sich nicht vor dem Apple Car, liegt er richtig?

VW-Chef Herbert Diess fürchtet sich nicht vor dem Apple Car, liegt er richtig?

Bei VW hat man keine Angst vor dem Apple Car. Konzernchef Herbert Diess gibt sich in Bezug auf eine Konkurrenz aus Cupertino demonstrativ gelassen. Trotz aller Expertise, die Apple in den entscheidenden Teilbereichen besitzt, sei der Automarkt dennoch ein Sektor, der sich nicht über Nacht übernehmen lasse. Man fühlt sich an andere spektakuläre Fehleinschätzungen langjähriger Marktführer aus der Vergangenheit erinnert. Wird es diesmal anders sein?

VW fürchtet sich nicht vor einem Apple Car, zumindest nicht offiziell. VW-Chef Herbert Diess äußerte sich zur Thematik eines möglichen Autos von Apple in der aktuellen Ausgabe der FAS, aus der die Agentur Reuters zitiert. Apple habe zwar seine Pläne, ein eigenes Auto zu bauen, wie üblich mit keinem Wort kommentiert, dieser Schritt sei aber durchaus logisch für das Unternehmen, so der Wirtschaftsboss weiter. Bei Apple habe man fundierte Kenntnisse in den Teilbereichen, die man für ein eigenes Auto brauche, von Batterien über Design bis zur Softwareentwicklung. Wo eigene Kapazitäten fehlten, seien Apples Taschen tief genug, diese extern anzukaufen.

Dennoch zeigt sich Diess entspannt.

Der Automarkt lässt sich nicht über Nacht auf den Kopf stellen

Auch wenn Apple alle Voraussetzungen mitbringt, ein eigenes Auto zu bauen, werde man einen zwei Billionen Euro schweren Markt nicht über Nacht übernehmen. Als einer der größten Autobauer der Welt mache man sich bei VW keine Sorgen, seine Dominanz durch Apple einzubüßen.

VW investiert aktuell massiv in die Modernisierung seines Fahrzeugangebots, nicht nur elektrischer soll es werden, milliardenschwer ist auch die Entwicklung einer eigenen Softwareplattform aufgestellt. Diese braucht allerdings noch Zeit und zuletzt waren neue VW-Flaggschiffe eher durch Softwarepannen, denn durch geniale Oberflächen aufgefallen. Die Gerüchte um ein Apple Car reißen seit Jahresbeginn nicht ab, ob Apple aktuell allerdings bereits konkrete Gespräche mit einem Produktionspartner führt, ist nicht bekannt.

Wie steht ihr zur Aussage des VW-Lenkers: Liegt er mit seiner Selbstsicherheit richtig oder wiederholt sich hier, was zuvor Marktführern wie Nokia und Palm nach Einführung des iPhones passiert ist?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!