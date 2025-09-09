Kurz vor der Keynote macht noch einmal ein Gerücht zu den AirPods Pro die Runde: Demnach soll die nächste Generation von Apples hochpreisigeren Kopfhörern heute schon vorgestellt werden. Eine US-Handelskette habe Kunden angeblich bereits hierüber informiert.
Apple steht ganz kurz vor seinem großen iPhone-17-Event. Ein Last-Minute-Leak sorgt für zusätzliche Spannung: Neben den neuen iPhones soll ein weiteres Produkt sofort erhältlich sein: Die AirPods Pro 3.
Wie aus einem auf Reddit geteilten Hinweis hervorgeht, informiert die US-Handelskette Best Buy ihre „My Best Buy“-Mitglieder, dass die AirPods Pro 3 bereits heute, am 9. September, verfügbar sein werden.
AirPods Pro: Umfassendes Upgrade erwartet
Die neuen AirPods Pro 3 gelten als eines der Highlights des unter dem Motto „Awe dropping“ stehenden Events. Erwartet wird ein umfangreiches Feature-Update.
Üblicherweise startet Apple direkt nach einer Keynote lediglich den Verkauf von Zubehör wie iPhone-Hüllen. Neue Geräte wie iPhones oder Apple Watches lassen sich meist erst später in der Woche vorbestellen.
Bei den AirPods Pro 2 im Jahr 2022 setzte Apple noch auf eine Vorbestellphase. Im vergangenen Jahr hingegen konnten AirPods 4 und neue AirPods Max sofort bestellt werden, wenngleich die Auslieferung erst in der darauffolgenden Woche begann.
Auf die AirPods Pro 3 warten bereits zahlreiche Käufer, ob Apple die neuen Kopfhörer tatsächlich in Kürze vorstellt, muss sich jedoch noch zeigen.