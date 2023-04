Home Mobilfunk Vodafone: Datenvolumen in nahezu allen Tarifen verdoppelt

Vodafone: Datenvolumen in nahezu allen Tarifen verdoppelt

Was bei der Telekom StreamOn hieß, waren bei Vodafone die sogenannten Pässe. In beiden Fällen handelt es sich um Zero-Rating-Angebote, die offiziell ab dem 01. April nicht mehr angeboten werden dürfen. Wohl als Reaktion darauf hat Vodafone seit gestern das Datenvolumen in nahezu allen Tarifen überarbeitet. Was das bedeutet und welchen Haken es gibt, klären wir hier

Vodafone verdoppelt das Datenvolumen

Seit gestern bietet Vodafone in nahezu allen Tarifen eine Verdopplung des bisherigen Datenvolumens an, und zwar auf unbestimmte Zeit und bei gleichbleibendem Preis. Daraus ergibt sich nun folgende Staffelung:

GigaMobil S 24 GB statt bisher 12 GB

GigaMobil M 50 GB statt bisher 25 GB

GigaMobil L 100 GB statt bisher 50 GB

GigaMobil Young M 60 GB statt bisher 30 GB

GigaMobil Young L 100 GB statt bisher 50 GB

Ergänzend dazu bekommt der Tarif GigaMobil Young S 15 GB Datenvolumen spendiert, vorher waren es lediglich 10 GB.

Bestandskunden schauen in die Röhre

Vodafone hält allerdings eine bittere Pille parat, die primär die Bestandskunden ärgern dürfte, die vorher einen der Pässe gebucht hatten. Das doppelte Datenvolumen wird ausschließlich Neukunden angeboten und es ist speziell in Deutschland die alte Leier. Doch das ist noch nicht alles: Mit dem Rabattcode „YEAH“ können Neukunden die Grundgebühr zudem noch um 20% senken.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt allerdings: Im Rahmen der Einstellung der Pässe kündigte Vodafone eine Erhöhung des Datenvolumens an, Apfelpage berichte. Mit Blick auf die Verdopplung der Datenvolumina für Neukunden sollten Bestandskunden hier Druck aufbauen und den Düsseldorfer Netzanbieter zwingen, ähnlich großzügig zu verfahren.

