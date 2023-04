Home Sonstiges Das seht ihr auf Paramount+ im Mai 2023

Paramount+ ist seit Anfang Dezember 2022 auch in Deutschland verfügbar, bisher waren die Neuzugänge jedoch recht überschaubar. Das ist nicht schlecht, denn es gibt zwei absolute Knaller-Serien. Eine davon bekommt im Mai ihre wohlverdiente zweite Staffel spendiert.

Die Neuzugänge bei Paramount+ im Mai

Die Rede ist von „Mayor of Kingstown“ mit Jeremy Renner in der Hauptrolle. Die Serie sticht allein deshalb so raus, weil sie stellenweise tief in die menschlichen Abgründe blicken lässt. Und man pfeift zudem auf nahezu alle aktuellen gesellschaftlichen Debatten rund um Gendern usw. Gerade das verleiht dem Plot eine gewisse Authentizität:

Die neuen Serien im Mai 2023

Eine verhängnisvolle Affäre – ab 1. Mai

Mayor of Kingstown – Staffel 2 ab 4. Mai

SAS: Rogue Heroes – Staffel 1 ab 12. Mai

Cicero – ab 18. Mai

Somewhere Boy – ab 19. Mai

Savage River – ab 25. Mai

1923 – ab 27. Mai

Die neuen Dokumentationen im Mai 2023

Fashion House – ab 10. Mai

George Michael: A Different Story – ab 31. Mai

George Michael: Freedom Uncut – ab 31. Mai

George Michael: Live in London – ab 31. Mai

Victoria’s Secret – demnächst

Porn King: The Rise & Fall of Ron Jeremy – demnächst

Die neuen Filme im Mai 2023

Einer muss sterben – ab 5. Mai

Missle from the East – ab 24. Mai

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramnount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist ein knappes halbes Jahr nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

