Home Smart Home VOCOlinc bringt neues Leuchtmittel für HomeKit raus

VOCOlinc bringt neues Leuchtmittel für HomeKit raus

Der Anbieter VOCOlinc hat sich in der letzten Zeit hinsichtlich Zubehör für HomeKit recht rar gemacht. Nun meldet sich das Unternehmen mit einem neuen Leuchtmittel zurück.

VOCOlinc BR30

Mit der VOCOlinc BR30 ist eine neue HomeKit-fähige LED-Lampe in Kolbenform mit Schraubfassung in Deutschland erhältlich. Sie verfügt über eine E27-Fassung und unterstützt 16,7 Millionen Farben an. Eingebunden wird die BR30 über WLAN im 2,4 GHz. Über die herstellereigene App sind dann auch Zusatzfunktionen wie spezielle Lichteffekte verfügbar.

Die braucht es auch für eventuelle Firmwareupdates, lässt sich aber ohne Benutzerkonto verwenden. Der Hersteller gibt die Leuchtkraft mit 800 Lumen an, der Stromverbrauch liegt bei maximal 9,5 Watt. Das Weißlicht verfügt über einen Bereich zwischen 2.200 und 7.000 Kelvin.

Ab sofort in Deutschland erhältlich

Das Leuchtmittel wurde offiziell im Sommer 2022 angekündigt und ist nun auch hierzulande erhältlich. Es handelt sich hierbei jedoch nur um einen Dreierpack, einzeln bekommt man die BR30 also nicht. Der Hersteller ruft dafür knapp 61,00 Euro an.

Die Nachfrage scheint recht groß zu sein, sie ist kurzfristig ausverkauft. Wir gehen davon aus, dass diese nach den Ostertagen wieder verfügbar sein wird.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!