Hue-App in Version 4.39.0 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 6. April 2023 um 07:44 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Erst neulich brachte iConnectHue ein interessantes Update heraus, nun ist wieder Signify mit seiner Hue-App an der Reihe. Kurz vor den Feiertagen möbelt der Anbieter seine App funktional noch einmal etwas auf. Was neu ist, klären wir hier.

Hue-App in Version 4.,39.0 bringt neue Szenen

Die App von Philips Hue ist funktional, was sie mit der Home-App gemein hat. Mit den vergangenen Updates konzentrierte man sich weitestgehend darauf, Funktionen der anderen Apps in die eigentliche Hue-App zu integrieren. Mit diesem Update kümmert sich der Anbieter wieder um die Funktionalität und rollt einen Schwung an neuen Lichtszenen aus. Anbei einmal die Release-Notes aus dem iOS App Store:

Wenn das Wetter umschlägt, ändert sich auch die Hue-Szenengalerie! Wir haben 10 neue Szenen, die Ihnen helfen, den Wechsel der Jahreszeiten einzuleiten. Sie finden sie in den Kategorien Pur, Gemütlich und Verträumt.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt.

