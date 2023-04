Home Betriebssystem iOS 17: Das Kontrollzentrum soll großes Update erhalten

Apple soll mit dem Update auf iOS 17 das Kontrollzentrum größerer Überarbeitungen unterziehen. Es hat in den letzten Jahren kaum Updates erhalten. iOS 17 wird im Juni in einer ersten Entwickler-Beta erwartet.

Apple soll mit dem Update auf iOS 17 einige grundlegendere Änderungen am Kontrollzentrum vornehmen, das sagt ein Leaker in den Foren von MacRumors, der in der Vergangenheit einige zutreffende Prognosen getätigt hatte. Er sagte so etwa die Einführung der Dynamic Island am iPhone 14 Pro voraus.

Das Kontrollzentrum wurde nun vor bald zehn Jahren eingeführt, es ist seit einigen Jahren kaum verändert worden. Nutzer können dort schnell auf Einstellungen wie Flugmodus, WLAN, Fokus oder die Taschenlampe zugreifen. Es kann seit einigen Jahren auch bereits angepasst und den Nutzerwünschen entsprechend umgestaltet werden.

Keine Details zu geplanten Änderungen bekannt

Welcher Art die am Kontrollzentrum vorgenommenen Änderungen sein werden, dazu hat sich der Leaker nicht geäußert. In einer weiteren Nachricht erklärte er zudem, iOS 17 werde dennoch den Fokus auf die Verbesserung von Performance und Stabilität legen, was bedeutet, dass die Neugestaltung des Kontrollzentrums eine der größten Neuerungen sein könnte.

iOS 17 wird am 05. Juni im Anschluss an die Keynote zur WWDC 2023 in einer ersten Beta für die registrierten Entwickler erwartet. Die finale Version wird dann im Herbst für alle Nutzer erscheinen. Welche iPhones iOS 17 erhalten werden, dazu gab es zuletzt widerstreitende Aussagen. Ob Apple den Hardwaresupport für ältere Modelle streichen wird, muss sich noch zeigen.

