Vision Pro in Deutschland verfügbar | Twitter: Blauer Haken ist illegal | Apple warnt vor Spyware-Attacke in 98 Ländern – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die Vision Pro ist nun auch in Deutschland erhältlich. Derweil ist die EU zu dem Schluss gekommen, dass Twitter mit seinem Premium-Abo gegen geltende Gesetze verstößt. Außerdem warnt Apple vor Spyware-Angriffen in 98 Ländern. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro in Deutschland verfügbar

Bereits seit kurzem konnte sie vorbestellt werden, nun kann Apples neue Computerbrille auch im Laden erworben werden. Zudem kann sie auch vor dem Kauf dort getestet werden. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier. Darüber hinaus könnt ihr hier an unserer Umfrage teilnehmen und uns mitteilen, ob ihr plant, die Vision Pro zu kaufen.

Twitter: Blauer Haken ist illegal

Zwei Jahre lang hat die EU das Angebot von Twitter geprüft. Nun ist sie zu dem Ergebnis gekommen, dass dessen Abo-Modell gegen geltendes EU-Recht verstößt, da es Desinformation befeuere und dazu beitrage, dass Millionen Nutzerinnen und Nutzer getäuscht würden. Alles Weitere dazu findet ihr hier.

Apple warnt vor Spyware-Attacke in 98 Ländern

Erneut hat Apple Warnungen an zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von iPhones verschickt, in denen es diese vor gezielten Angriffen mithilfe von Spyware warnt. Diese gehen meist von staatlichen Stellen aus und nehmen häufig Menschen ins Visier, die politisch aktiv sind. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Apple sorgt für KI-Euphorie im Android-Lager

Seit Bekanntwerden einer eigenen Apple-KI streben viele Hersteller nun eine zügige Einführung umfassender KI-Features in ihren Produkten an. Mehr dazu hier.

Tim Cook trägt Vision Pro jeden Tag

Damit schaut er etwa Serien wie Ted Lasso. Mehr dazu hier.

Amerikaner erhält beim Tauchen verlorene Apple Watch per Wo-ist-App zurück

Die Uhr, die monatelang im Meer schwamm, ist nach wie vor funktionstüchtig. Mehr dazu hier.

