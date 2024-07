Home Hardware Erst testen, dann kaufen: Die Vision Pro ist ab heute auch bei uns im Apple Store

Die Vision Pro ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Die Computerbrille konnte seit kurzem bereits vorbestellt werden, nun startet der direkte Verkauf, das Gadget ist nicht billig.

Apple hat den Verkauf der Vision Pro in Deutschland gestartet. Ab heute kann die Computerbrille von Apple im Apple Retail Store erworben werden. Apple verlangt für die Vision Pro ab 3.999 Euro.

Für diesen Preis bekommt man die Startkonfiguration, die bringt 256 GB Speicher mit. Es gibt aber noch mehr: Wer 512 GB benötigt, zahlt drauf, ein TB ist die maximale Ausbaustufe und die ist dann nochmals teurer.

Eine Demo ist empfehlenswert

Die Vision Pro ist nicht nur teuer, sie ist auch etwa ganz Neues. Das Gadget kommt mit einer grundlegend neuen Bedienung, auch wenn Apple sich an Konzepten und Apps von iOS und macOS orientiert hat. Es ist daher auf jeden Fall empfehlenswert, einen Test zu machen, bevor man zugreift.

Dafür hat man eine halbe Stunde Zeit, Demos können im Apple Store gebucht und durchgeführt werden, dabei lässt sich auch klären, ob und welche zusätzlichen optischen Linsen der Kunde benötigt.

Neben Deutschland ist die Vision Pro heute auch in weiteren Märkten gestartet, darunter in Frankreich und Kanada. Derzeit ist visionOS 1.3 aktuell, visionOS 2 läuft aktuell noch in der Beta, das Update wird aber keine umwälzenden Neuerungen bringen, sondern nur mit graduellen Verbesserungen aufwarten.

