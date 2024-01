Home Daybreak Apple Vision Pro-Hands-Ons und nächste Marktstarts | App Store-Öffnung | Apple bei Smartphones Weltspitze – Daybreak Apple

Vision Pro-Hands-Ons und nächste Marktstarts | App Store-Öffnung | Apple bei Smartphones Weltspitze – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die Vision Pro ist momentan das alles beherrschende Thema im Apple-Universum. Wer mit der Brille so gar nichts anfangen kann, findet daher derzeit eher wenig, was nicht irgendwie mit dem VR-Headset zu tun hat – kleiner Trost: Es kommen auch wieder andere Zeiten. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples Vision Pro geht bald in den Verkauf, zumindest in den USA. Da ist es natürlich spannend, dass nun erste Hands-Ons veröffentlicht wurden, nachdem Apple einige große Tech-Magazine zu einer erneuten Demonstration eingeladen hatte, hier lest ihr, was die Redakteure sagen.

Kommt die Vision Pro auch bald nach Deutschland?

Eine spannende Prognose war zuletzt auch zur Markteinführung der Computerbrille in weiteren Ländern aufgetaucht. Danach könnte es doch schneller gehen als erwartet, bis weitere Märkte an die Reihe kommen, hier dazu mehr. Ob allerdings auch Deutschland dabei sein wird… nun, das ist nach wie vor völlig offen.

Apple muss den App Store öffnen

Diese Entwicklung ist überall mehr oder weniger gleich, nur nicht gleich stark: In Europa bereitet man jetzt den App Store auf Sideloading vor, hier die Details. In den USA muss Apple zumindest Entwicklern erlauben, Kunden in ihren Apps auf alternative Zahlungsmöglichkeiten hinzuweisen, hier mehr dazu.

Apple war letztes Jahr der größte Smartphonehersteller

Apple hat Samsung erstmals ein ganzes Jahr lang als weltweit führender Smartphonehersteller überholt, das gab es zuvor immer nur für ein oder zwei Quartale, für die Südkoreaner lief es zuletzt aber auch wirklich schlecht, für den Smartphonemarkt insgesamt aber auch, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Zumindest eine Funktion der Vision Pro wird wohl nicht zum Start dabei sein, was gestrichen wurde, dazu mehr hier.

Und nochmal die Vision Pro.

Diesmal geht es um die Streamingdienste, die zum Start mit auf der Brille vertreten sein werden, viele davon nur für den US-Markt relevant,, hier die Infos.

Die Apple Watch verliert wohl in den USA ihre Blutsauerstoffmessung.

In den USA wird Apple wohl gezwungen sein, die Blutsauerstoffmessung der Apple Watch zu entfernen, zumindest für den Moment, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten und rutschfreien Start in den Tag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!