Doch so schnell: Vision Pro noch vor WWDC in weiteren Ländern?

Die Vision Pro wird womöglich schon deutlich früher in weitere Länder kommen als erwartet. Ein Start außerhalb der USA vor der WWDC sei nicht unwahrscheinlich, so Analysten. Freilich ist noch immer nicht klar, welche Länder das sein könnten.

Die Vision Pro wird in Kürze in den USA auf den Markt gebracht und lange sah es so aus, als würde die Computerbrille auch für geraume Zeit nur dort vertrieben werden. Nun geht es mit dem internationalen Start aber möglicherweise doch schneller als erwartet, schreibt der bekannte und zuletzt wieder ausnehmend gut unterrichtete Analyst Ming-Chi Kuo.

In einer aktuellen Einschätzung geht er von einem recht zügigen Start in weiteren Ländern aus.

Vision Pro noch vor der WWDC in weiteren Ländern?

Konkret schreibt er, Apple werde das Gerät womöglich noch vor der WWDC 2024 in mehreren weiteren Märkten in den Verkauf bringen.

Hierfür nannte er verschiedene Anhaltspunkte: Einerseits wolle Apple auf der diesjährigen WWDC die globale Entwicklergemeinde für visionOS begeistern und bei der Erschließung der neuen Plattform mitnehmen, was schwer fallen würde, wäre das Gerät weiter nur in den USA erhältlich.

Andererseits muss Apple noch die regulatorischen Fragen für die Markteinführung in weiteren Ländern klären, etwa was die Rezepte für die Zusatzlinsen betrifft. Zudem wollte Apple wohl sicherstellen, dass der Verkaufsprozess in den USA reibungslos anläuft.

Nicht zuletzt bleibt die geringe Verfügbarkeit der Vision Pro ein Problem: Nur maximal 400.000 Geräte kann Apple dem Vernehmen nach 2024 verkaufen, einige Kunden werden sich also mit Wartezeiten abfinden müssen.

