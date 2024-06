Home Apfelplausch Vision Air in Arbeit? | superdünne iPhones | riesige Apple Watch – Apfelplausch 346

Vision Air in Arbeit? | superdünne iPhones | riesige Apple Watch – Apfelplausch 346

Sollten MacBooks und iPhones dünner werden, deutlich dünner? Apple denkt offenbar darüber nach. Die Frage ist, wäre das erstrebenswert? Und was sind das für Pläne mit der Vision Pro 2, die Apple nun doch nicht als nächstes VR-Produkt auf den markt bringen will? Das und mehr ist heute Thema in der Sendung, zu der ich euch herzlich begrüße.

Wir beginnen die Episode 346, die eigentlich kompakt werden sollte und doch wieder etwas länger geraten ist, aber natürlich wie immer mit ein wenig Post von euch. Darin geht es unter anderem um ein Hörerproblem und einen interessanten Einwurf zu Messengern und der großen Politik.

Sollten iPhones wieder dünner werden?

Es gab eine Zeit, da waren MacBooks und iPads so dünn, dass sie sich allzu schnell verboten und die Akkulaufzeit sogar Consumer Reports enttäuschte. Das ist vorbei: Die Geräte werden seit einigen Jahren wieder etwas stattlicher, laufen länger, sind robuster. Apple will aber wohl wieder zur Trendumkehr blasen, superdünn und leicht sollen die Gadgets werden, wir sprechen darüber, wie sinnvoll das ist.

Kommt die riesige Apple Watch 10?

Größer werden soll auch die Apple Watch, die nächste Generation könnte die Größe der Apple Watch Ultra erreichen. Vielen Kunden wäre das wohl ganz recht, wir sprechen ein wenig über unsere Gedanken dazu.

Die Vision Air soll früher kommen

Die Vision Pro steht vor dem Sprung nach Europa und in weitere Märkte, doch die nächste Generation, das nächste Highend-Modell der Brille, soll sich verzögern. Stattdessen habe Apple umpriorisiert, heißt es. Ein günstigeres Modell soll jetzt mit Vorrang entwickelt werden – was man so günstig nennt, so teuer wie ein Highend-iPhone soll es immer noch werden – eins unserer Schwerpunktthemen der heutigen Sendung.

Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:03:50: Hörerpost und Quick-Notes – Sparen bei Lieferando & Telekom

Hörerpost und Quick-Notes – Sparen bei Lieferando & Telekom 00:21:30: Alle iPhone-Gerüchte der Woche: es wird superdünn

Alle iPhone-Gerüchte der Woche: es wird superdünn 00:28:00: Apple Watch X/10-Gerüchte

Apple Watch X/10-Gerüchte 00:37:00: Apple vs. EU und T9 am iPhone?

Apple vs. EU und T9 am iPhone? 00:46:00: Apple Vision Lite vor Pro 2 | MAcs mit M4 vor der Türe

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

