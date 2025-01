Home iPhone Vierter Monat in Folge: iPhone-Verkäufe in China brechen weiter ein

Vierter Monat in Folge: iPhone-Verkäufe in China brechen weiter ein

Apples Chinageschäft erholt sich nicht: Schon seit mehreren Monaten gehen die iPhone-Verkäufe in dem so wichtigen Markt stetig zurück. Doch nicht nur Apple, die meisten westlichen Marken haben derzeit einen schweren Stand im Reich der Mitte.

Die iPhone-Verkäufe in China sind im November das vierte Mal in Folge gesunken. Insgesamt verzeichneten ausländische Smartphone-Marken, darunter auch Apple, einen Rückgang der Auslieferungen um 47,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus neuen Daten einer regierungsnahen Stelle für Marktbeobachtung hervor, aus denen Agenturen zitieren.

Sinkende iPhone-Verkäufe in China

Apple steht in China unter wachsendem Druck, da eine Kombination aus staatlicher Förderung chinesischer Marken und der überraschenden Rückkehr von Huawei als Premium-Smartphone-Anbieter die Marktbedingungen verändert hat. Seit dem Handelskrieg zwischen den USA und China im Jahr 2019 wächst die Aufforderung an chinesische Verbraucher, heimische Marken zu unterstützen.

Einem lokalen Bericht zufolge wird die Nutzung eines iPhones in China inzwischen von einigen als unangenehm empfunden. Der Handelskrieg unter der Trump-Regierung und das Exportverbot für Huawei-Technologien haben die „Boycott Apple“-Bewegung weiter gestärkt.

Für eine Weile profitierte Apple von Huaweis Problemen, da der chinesische Konkurrent keinen Zugang zu 5G-Chips hatte. Doch 2023 gelang es Huawei, wieder 5G-Chips zu beschaffen, was es dem Unternehmen ermöglicht, erneut in direkten Wettbewerb zum iPhone zu treten – zumindest in China.

Apple hat in der Vergangenheit Preissenkungen vermieden, indem es Rabatte über Drittanbieter weitergab. Doch seit 2022 bietet das Unternehmen offiziell Preisnachlässe an, um der sinkenden Nachfrage entgegenzuwirken. Ein aktuelles Beispiel ist eine Neujahrsaktion, die morgen startet.

Ausländische Smartphone-Marken unter Druck

Nicht nur Apple spürt die Auswirkungen: Laut Regierungsdaten sind die Verkäufe ausländischer Smartphones in China weiterhin rückläufig. Bereits im Oktober waren die Lieferungen ausländischer Marken um 44,25 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken, was den Abwärtstrend auf dem weltweit größten Smartphone-Markt bestätigt.

Die Kombination aus wirtschaftlichem Druck, staatlicher Förderung lokaler Marken und Huaweis Comeback macht es ausländischen Marken zunehmend schwer, ihre Position in China zu halten. Für Apple ist diese Entwicklung eine Belastung, neben den USA ist China für das Unternehmen der wichtigste Einzelmarkt. Der Umstand, dass man mit Apple Intelligence in China wohl noch bis auf weiteres nicht an den Start gehen kann, hilft in dieser Situation auch nicht unbedingt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.