Vier neue iPads: Apple entfernt zwischenzeitlich aufgetauchte Hinweise auf neue Modelle

Vier neue iPads tauchten kurzfristig in einem Dokument von Apple auf. Zwei Modelle mit 12,9 Zoll-Display waren darunter, daneben zwei kleinere iPads. Inzwischen hat Apple diese Hinweise wieder verschwinden lassen, neue Modelle sind aber wohl so oder so auf dem Weg, gedacht wird hier etwa an ein iPad Pro in einer Version für 2020.

Kurz waren einige neue iPads in einem Supportdokument von Apple aufgetaucht, das von Apple China verfasst worden war. Die vier iPads tragen die Modellnummern A2228, A2229, A2231 und A2233. Eine dieser Modellnummern war bereits im letzten Sommer erstmals in einer Datenbankeintragung gesichtet worden. Bei zweien der nun kurzfristig gesichteten iPads soll es sich danach um 12,9 Zoll-Modelle haben, zwei weitere verfügen über ein Elf-Zoll-Display.

Neues iPad Pro mit 3D-Kamera könnte bald kommen

Entdeckt worden waren die neuen iPad-Modelle von einem kanadischen Blog, doch die Hinweise blieben nicht lange verfügbar, Apple hat die entsprechenden Dokumente inzwischen wieder offline genommen. Dennoch scheint vieles dafür zu sprechen, dass bald ein neues iPad auf den Markt kommt. Erst kürzlich wurde erneut über ein aktualisiertes iPad Pro mit einer Triple-Cam und zusätzlichem 3D-Sensor spekuliert, Apfelpage.de berichtete. Ferner tauchten weitere neue Modelle in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission auf, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Diese Eintragungen weisen aber in der Regel auf eine Veröffentlichung in einigen Monaten vom Termin der Eintragung aus gesehen hin.

