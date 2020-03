WhatsApp arbeitet an Nachrichten mit Verfallsdatum

WhatsApp bringt eine neue Funktion, die aktuell in einer Beta getestet wird. Damit wird es möglich, eine Nachricht nach einer bestimmten Zeitdauer automatisch beim Empfänger löschen zu lassen. Nur, wie sinnvoll ist das unter den Umständen, in denen WhatsApp die Funktion umsetzt?

WhatsApp bastelt offenbar an einer Erweiterung seiner Funktion zur Löschung von Nachrichten beim Empfänger: Nutzer sollen in Zukunft auch selbstlöschende Nachrichten verschicken können. „Diese Nachricht wird sich in 60 Sekunden selbst zerstören“? So ungefähr. Der Nutzer kann festlegen, wie lange eine Nachricht beim Empfänger verbleiben soll. Dieser Zeitraum kann eine Stunde, einen Tag oder auch eine Woche betragen.

Löschung mit Ansage

Die neue Funktion wird in der WhatsApp-Version 2.20.83 getestet, wie das aussieht, lässt sich hier betrachten. Android-Nutzer können Beta-Versionen von WhatsApp installieren und so schon früher neue Funktionen ausprobieren. Bei den selbstlöschenden Nachrichten wird allerdings beim Empfänger ein Countdown angezeigt, der verrät, wie lange eine Nachricht noch verfügbar sein wird. So stellt sich die Frage, wozu die Funktion am Ende gut ist. Wann das Feature für alle Nutzer zur Verfügung steht, ist noch offen. Erfahrungsmäßig kann die Einführung von Features aus Beta-Versionen sich bei WhatsApp über einige Monate hinziehen.

In einer weiteren Meldung berichteten wir über neue Funktionen bei iMessage: Dort kommt wohl auch bald die Möglichkeit, Nachrichten beim Empfänger zu löschen.

