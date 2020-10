Vier iPhone 12-Modelle: Icons tauchen auf iCloud-Website auf

Das iPhone 12 wird in vier Versionen vorgestellt werden, eine Bestätigung hierfür lieferte heute Abend noch einmal Apple höchstselbst. Auf der iCloud-Seite wurden vier neue Icons neuer Geräte hochgeladen.

Apples iPhone 12, das morgen Abend deutscher Zeit auf der kommenden Keynote vorgestellt werden dürfte, wird es in vier Versionen geben. Diese Information hat sich in den letzten Monaten zur Quasi-Tatsache entwickelt und erfährt auch einen Tag vor der Präsentation noch einmal eine Bestätigung – direkt von Apple.

Have you ever noticed those images in the iCloud or the Apple ID website? Apple has uploaded 4 images for the iPhone13,1 13,2 13,3 and 13,4. No released iPhone uses those identifiers (the SE 2 is 12,8)👀 Just saying that those images are identical to the one used for the 11 Pro pic.twitter.com/7uRuuKu8aN

