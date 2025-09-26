Apple Einladungen steht in Version 1.5 bereit: das ist neu

Eine der hauseigenen Apps von Apple, die hierzulande etwas unter dem Radar fliegt, ist die Applikation zum Organisieren von Einladungen. Hierfür erschien aber in dieser Woche ein Update, welches die neue Designsprache und zwei neue Funktionen implementiert. Wir geben einen kurzen Überblick.

Apple Einladungen 1.5 ist da

Die App soll Cupertino zufolge eine zentrale Schnittstelle zum Organisieren von Events und Parties sein, dazu werden bei einer Einladung beispielsweise für den betroffenen Zeitpunkt Daten wie Wetter oder die Verkehrslage über die hauseigenen entsprechenden Applikationen eingebunden. Mit dem Update auf Version 1.5 wird die App nun an „Liquid Glass“ angepasst. Anbei einmal die Release-Notes:

Die Kalendersynchronisierung hilft dabei, alle Einladungen automatisch in deinem Kalender zu verfolgen.

Updates für Liquid Glass sorgen für ein noch ausdrucksstärkeres und ansprechenderes App-Erlebnis.

Neues App-Symbol aus Liquid Glass sieht auf dem Home-Bildschirm großartig aus.

Geteilte Alben ermöglichen jetzt die Wiedergabe von Videos direkt in der App „Einladungen

Update ist kostenfrei erhältlich

Da es sich um eine App von Apple handelt, ist dies kostenfrei verfügbar und sollte im iOS App Store angezeigt werden. Wer sie noch nicht geladen hat und diese nun ausprobieren möchte, sollte zwei Dinge beachten. Einerseits wird iOS 18.3 vorausgesetzt, andererseits sind alle Funktionen nur mit einem aktiven Abo von iCloud+ verfügbar.