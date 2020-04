Videochat in der Corona-Krise: Facebook Rooms soll Zoom Konkurrenz machen

Facebook erweitert massiv seine Videochat-Funktionen im Messenger. Vom Corona-Videochat-Boom möchte das Unternehmen nun auch stärker profitieren und geht damit in direkte Konkurrenz mit Zoom und anderen Lösungen.

Facebook hat heute überraschend eine deutliche Erweiterung seiner Videochat-Features angekündigt.

Mit Facebook Rooms können Kunden jetzt bis zu 50 Gäste in einer Videokonferenz begrüßen. Bis jetzt können Nutzer des Facebook Messenger maximal acht Personen in einem Videoanruf zusammenschalten. Die Veranstalter eines Room-Meetings sollen einzelne Nutzer bei Bedarf blockieren können.

Mit der Erweiterung der Videochat-Features von Facebook möchte das Unternehmen auf den Zug der Videokonferenzen aufspringen, der im Zeichen der Corona-Krise in den letzten Wochen erheblich an Fahrt aufgenommen hat. Ein Tool ist in diesen Tagen sicher vielen Arbeitnehmern erstmalig über den Weg gelaufen: Zoom.

Facebooks neue Rooms sollen zweifellos auch hier Nutzer abwerben. Die Aktie des Zoom-Anbieters gab nach Ankündigung der neuen Facebook-Features spürbar nach.

Facebook Rooms noch nicht für alle Nutzer verfügbar

Perspektivisch werden alle Nutzer von Facebook die neuen Rooms mit bis zu 50 Nutzern verwenden können, das neue Feature wird allerdings nach und nach ausgerollt. Wenn ihr in den nächsten Tagen Facebook auf dem iPhone aufruft, wird euch die Erweiterung vielleicht schon begegnen.

Auf lange Sicht sollen auch die übrigen Facebook-Apps wie WhatsApp und Instagram mit den neuen Funktionen ausgestattet werden. Facebook erhofft sich auch einen langfristig positiven Trend bei der Nutzung von Videokonferenzen.

Anzumerken ist allerdings dass aktuell die Room-Meetings noch nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt ablaufen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!