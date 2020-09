Video-Unboxing: Das ist Apples eigene Gesichtsmaske

Der YouTube-Kanal Unbox Therapy veröffentlichte kürzlich ein neues Video mit einem Fokus auf Apples wiederverwendbaren Gesichtsmasken. Die Gesichtsmasken sind für Mitarbeiter von Unternehmen und aus dem Einzelhandel bestimmt.

Apples Gesichtsmaske

In der weltweiten Gesundheitskrise entwickelte Apple eine eigene Gesichtsmaske, die von Teams für Ingenieurwesen und Industriedesign entworfen wurde. Die Zielgruppe der Masken sind Mitarbeiter, die in Unternehmen und Einzelhandel beschäftigt sind. Die Boxen sind mit Apples bekannten Schriftzug “Designed by Apple in California” versehen.

Als Unboxing-Erlebnis wird die Verpackung im Video beschrieben, wie man es nicht von einer Maske erwarten würde. Jede einzelne Box beinhaltet fünf einzeln versiegelte Masken mit Adaptern, um die Ohrschlaufen für einen sicheren Sitz zu verbinden.

Die Verpackung jeder einzelnen Maske bietet eine Anleitung, die den Nutzer dazu auffordert, sich die Hände zu waschen, die Maske zu öffnen und anschließend die Träger für eine bequeme Passform anzupassen.

Hochwertige Maske

Laut Unbox Therapy fühle sich die Gesichtsmaske aus drei hochwertigen Stoffteilen besser an als normale Masken. Das Design besteht aus einer dreieckigen Form, um die Nase ohne beschlagene Brille zu tragen, einem abgerundeten Bereich für das Kinn und verstellbaren Saiten für die Ohren.

Nach Tests in dem Video blockiert die Maske den Luftstrom des Trägers wirksam und fühle sich sehr sicher an. Es sei ziemlich vergleichbar mit einer chirurgischen Maske, doch fühle sich nochmals abgeschotteter an als mit einer Chirurgiemaske.

Die innovative Gesichtsmaske ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist bis zu fünfmal waschbar. Vor einem Waschvorgang darf die Maske maximal acht Stunden getragen werden. Einzig Angestellte von Unternehmen und im Einzelhandel erhalten die Masken, weshalb sie im freien Handel nicht erworben werden können.

Das Video betrachtete auch die ClearMask, einer transparenten Maske, die eine bessere Kommunikation als mit undurchsichtigen Masken ermöglicht. Apple setzt die ClearMask außerdem für Einzelhandelsmitarbeiter ein.

