Verspätung: Neue iPads kommen wohl nicht im April

Die neuen iPads kommen später: Bislang wurden sie nicht vorgestellt und das wird auch im nächsten Monat nicht passieren, so der letzte Stand der Prognosen. Mit neuen Modellen ist erst im Mai zu rechnen.

Apples neue iPads lassen auf sich warten: Lange wurden sie für März erwartet, dann hieß es, die Vorstellung könnte in den April hineinrutschen, doch sie rutscht offenbar noch ein bisschen weiter. Apple werde neue iPad-Modelle erst im Mai präsentieren, berichtet nun Bloomberg.

Apple wird wohl zwei neue Modelle vorstellen, erwartet wird eine neue Auflage des iPad Pro mit OLED-Display und M3-Chip und ein neues iPad Air.

Es klemmt wohl noch an der Software

Derzeit werde die Massenfertigung der neuen iPads hochgefahren, so Mark Gurman von Bloomberg. Zugleich werde die Finalisierung der iPadOS-Versionen für die neuen Modelle abgeschlossen. Dieser Punkt war schon zuvor häufiger genannt worden.

Das neue iPad Air wird dem Vernehmen nach erstmals auch in einer größeren Version erhältlich sein. Das 12,9 Zoll-iPad Air wäre dann so groß wie das iPad Pro in der großen Version und das dürfte einige Käufergruppen ansprechen, die auf große Displays abfahren, aber keinen so großen Geldbeutel haben.

Noch nicht klar ist indes, wie die Perspektive für das iPad Mini ist, hierzu gab es zuletzt keine Prognosen. Auch wird noch abzuwarten sein, ob und wann dieses Jahr ein neues Einsteiger-iPad vorgestellt werdne wird und welche Neuerungen und Aufwertungen es erhält.

