Verquer: Wird das iPad Pro von Apple umgemodelt?

Das iPad Pro soll über kurz oder lang wohl nur noch im Querformat gehalten werden: Neue Leaks deuten an, dass Apple durch kleine Designentscheidungen dafür sorgen will, dass das iPad Pro nicht mehr vorwiegend im Hochkantmodus genutzt wird.

Apples iPad Pro wird in Zukunft womöglich vor allem im Querformat verwendet. Apple könnte dieses Verhalten der Nutzer befördern, indem man das Tablet ein wenig verändert. Kleine Schritte könnten nach und nach diesen Effekt entfalten, darauf deuten Leaks hin, die zuletzt aufgetaucht sind.

Einer der bekannteren Leaker hat auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hingewiesen, dass Apple in Zukunft etwa die Kamera des iPad Pro so anordnen könnte, dass die Nutzung nur noch im Querformat sinnvoll wäre.

Future iPad Pro's will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.

— Dylan (@dylandkt) September 23, 2021