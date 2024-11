Home iPhone iOS 18 erschwert Behörden das Auslesen von iPhones

Einem Bericht nach soll es durch iOS 18 deutlich schwerer für Behörden geworden sein, iPhones auszulesen. Das lässt sich aus Informationen schließen, welche in den USA aus Polizeikreisen bekannt geworden sind. iOS 18 soll wiederholt zum Reboot angesetzt haben, als Polizisten versucht haben, ein iPhone zu entsperren.

Das ist in einem Bericht von 404media.com zu lesen, deren Autor sich auf ein entsprechendes Polizei-Dokument beruft. Die Strafverfolger gehen davon aus, dass eine Änderung in iOS 18 für erschwerten Zugriff auf ein beschlagnahmtes iPhone sorgt. Apple ist bekannt dafür, seine iPhones mit Sicherheitssoftware vor unbefugten Öffnungsversuchen zu schützen. Daran verzweifeln sowohl Strafffällige als auch deren Verfolger.

iOS 18-iPhones können andere iPhone neustarten

Das Dokument beschreibt Beobachtungen der Polizei in Michigan. Demnach sollen in Tresoren gelagerte iPhones mit iOS 18 untereinander kommuniziert haben, wenn eines für eine bestimmte Zeit vom Netz getrennt war. Die Polizei geht von weniger als 24 Offline-Stunden aus.

Jeder iPhone-Nutzer wird das kennen: Wird ein iPhone neugestartet, befindet es sich im BFU-Modus (Before First Unlock). Dabei wird zwingend ein Code zum Entsperren benötigt, Face- oder Touch-ID können das iPhone nicht öffnen. Die Polizisten haben vermehrt beobachtet, dass iPhones im AFU-Modus (After First Unlock) nach gewisser Zeit ohne Internetverbindung im Beisein von anderen iPhones in den BFU-Modus gewechselt sind. Daraus schließen die Beamten, dass die Geräte untereinander kommunizieren, um die Sicherheit des vom Netz getrennten Gerätes zu erhöhen.

Es ist ein alter Trick von Betrüger, iPhones offline zu nehmen, um vermeintlich nicht auffindbar zu sein. Apple scheint hier mit iOS 18 eine weitere Sicherheitsvorkehrung getroffen zu haben, welche es aber auch der Strafverfolgung schwerer macht, in ein gesperrtes iPhone einzudringen.

