Valentinstags-Deal bei pCloud: Bis zu 58% Rabatt auf Lifetime-Speicher

Advertorial

Valentinstag – die Zeit der Liebe, der Blumen und… der Cloud-Speicher? Klingt ungewöhnlich, aber pCloud hat sich für diesen Anlass etwas Besonderes einfallen lassen: Einen Deal, bei dem eure Daten die VIP-Behandlung bekommen – sicher, dauerhaft und ohne versteckte Kosten. Vom 7.-15.2.25 könnt ihr bis zu 58% auf die beliebten Lifetime-Cloudspeicher sparen. Wenn das nicht Liebe auf den ersten Klick ist…

Wer steckt hinter pCloud?

pCloud ist nicht irgendein Cloud-Anbieter, sondern ein Schweizer Unternehmen mit den höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Sicherheit. Anders als viele andere Anbieter setzt pCloud nicht auf teure Abos, die euch monatlich nerven, sondern auf eine clevere Einmalzahlung mit lebenslangem Nutzungsrecht.

Mit über 21 Millionen Nutzern weltweit hat pCloud längst bewiesen, dass diese Cloud-Speicherlösung nicht nur gut klingt, sondern auch funktioniert. Wer sich erstmal rantasten möchte, kann pCloud kostenlos ausprobieren und bis zu 10 GB Speicher gratis nutzen.

Warum pCloud? Weil eure Daten nur das Beste verdienen.

pCloud ist wie der perfekte Partner: zuverlässig, er gibt euch Sicherheit und ist immer da, wenn ihr ihn braucht. Hier die wichtigsten Highlights:

1.Einmal bezahlen, ein Leben lang speichern

Während andere Anbieter euch in ewige Abo-Beziehungen verwickeln, bietet pCloud euch die Freiheit der Einmalzahlung. Egal ob ihr euch für 500 GB, 1 TB, 2 TB oder gigantische 10 TB entscheidet – ihr bezahlt nur einmal und könnt den Speicherplatz dann euer Leben lang nutzen (99 Jahre).

2. Datenschutz steht an erster Stelle

pCloud nimmt euren Datenschutz persönlich. Dank der strengen Schweizer Gesetze und der DSGVO könnt ihr euch sicher sein, dass eure Daten bestens aufgehoben sind. Europäische Nutzer können ihre Daten auf Servern in Rechenzentren in Luxemburg speichern, die von pCloud selbst betrieben werden und ISO-zertifiziert sind. Eure Daten werden an verschiedenen Standorten gespiegelt, um Ausfälle oder Verluste zu vermeiden. Eure Daten werden mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselung gesichert.

Für ein Plus an Sicherheit könnt ihr euch für das optionale Add-On pCloud Encryption entscheiden, bei dem eure Daten lokal verschlüsselt werden – niemand außer euch kann sie sehen, nicht einmal pCloud selbst.

3. Plattformübergreifend nutzbar

Egal ob Mac, Windows, Linux, iOS oder Android – pCloud läuft überall reibungslos. Mit pCloud Drive verwandelt ihr euren Speicher in eine virtuelle Festplatte, die eure Geräte entlastet. Ihr könnt automatische Backups einrichten, sogar von anderen Clouds wie zum Beispiel OneDrive. Für alle, die viel unterwegs sind, gibt es die mobile App mit automatischem Foto-Upload – perfekt, um den Speicher eures Smartphones frei zu halten.

4. Ein Herz für Medien

pCloud bietet euch nicht nur eine Cloud, sondern ist auch ein Multimedia-Talent. Fotos, Videos und Musik könnt ihr direkt in der Cloud anschauen oder abspielen, ohne sie vorher herunterladen zu müssen. Und wenn ihr mal versehentlich etwas löscht, ist das auch kein Drama: Mit der Rewind-Funktion holt ihr alte Versionen oder gelöschte Dateien ganz einfach zurück.

Der Valentinstags-Deal: Speicher, der euer Leben lang hält

pCloud macht euch zum Valentinstag ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Mit bis zu 58% Rabatt auf seine Lifetime-Speicher bekommt ihr eine Lösung, die nicht nur sicher und flexibel ist, sondern auch langfristig euer Budget schon. Statt Rosen, verteilt pCloud saftige Rabatte:

-> 1 TB Lifetime: Statt 435 Euro jetzt für 199 Euro erhältlich (-54%)

-> 2 TB Lifetime: Statt 599 Euro jetzt für 279 Euro erhältlich (-53%)

-> 10 TB Lifetime: Statt 1890 Euro jetzt für nur 799 Euro erhältlich (-58%)

Ob für euch alleine, als Geschenk oder für die ganze Familie (bis zu 5 Personen) – hier spart ihr langfristig wirklich Geld. Nutzt den Deal noch bis zum 15.2.25!

