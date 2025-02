Apple in Zahlen (Die Kolumne)

Zur dreimonatlichen, feierlichen Messe gehört das Verlesen von Zahlen. Alle drei Monate muss Apple als börsennotiertes Unternehmen seinen Umsatz und seinen Gewinn bekannt geben. Ich betone „muss“, denn es schmerzt sicherlich, sich so tief in das Portemonnaie schauen zu lassen und dann auch noch kritische Fragen der Investoren beantworten zu müssen. Was könnten wir also in dieser Kolumne Schöneres tun, als ebenfalls in Apples Zahlenkiste zu wühlen? Aber nicht so, wie alle es tun. Wir machen es anders!

Was sagte der Chef? (Zitat) „Wir möchten uns bei unseren Kunden für ein unglaubliches Quartal bedanken, in dem die Nachfrage nach Apple-Produkten auf ein Allzeithoch gestiegen ist“, sagt Tim Cook, CEO von Apple“ (Quelle: https://www.apple.com/newsroom/2015/01/27Apple-Reports-Record-First-Quarter-Results/). Und da ist ihrem geschätzten Kolumnisten doch ein Fehler unterlaufen. Das war der Kommentar von Tim Cook am 27. Januar 2015, also vor zehn Jahren. Wie sich die Zeiten doch ändern. Damals machte Apple gerade schlappe 74,6 Milliarden Umsatz im Q1-Quartal (also von Oktober bis Dezember) und nicht, wie 2025, mit 124,3 Milliarden – mal eben 50 Milliarden mehr!

Wir Ökonomen wissen, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist, das erleben wir jeden Tag am eigenen Leib. Doch zum Glück müssen wir keine Kollekte unter den treuen Leserinnen und Lesern starten, denn Apple machte in den drei Monaten rund 18 Milliarden Dollar Gewinn. Oh! Bin wieder in der Zeile verrutscht. Das war der Gewinn Anfang 2015, zehn Jahre später im Hier und Jetzt betrug er das Doppelte, sagenhafte 36,3 Milliarden Dollar. 36,3 Milliarden Dollar Gewinn bei einem Umsatz von 124,3 Milliarden Dollar sind eine Gewinnmarge von knapp 30 Prozent (vor zehn Jahren lag sie noch bei 24 Prozent), Apple verdient also mit jedem eingesetzten Dollar 29,2 Cent (,um genau zu sein).

Jedem und jeder von uns würden sofort zwei oder drei Dinge einfallen, die man sinnvoll mit diesem Geld machen könnte. Hier einige Vorschläge, wie Tim die 36.300.000.000 US-Dollar ausgeben könnte: